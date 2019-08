12. August 2019, 18:52 Uhr Fahndung Rentnerin in U-Bahn attackiert

Eine Frau ist in einer U-Bahn der Linie 4 Richtung Arabellapark von einem etwa 30 Jahre alten, glatzköpfigen Mann attackiert, zu Boden geschubst und verletzt worden. Der Mann setzte sich anschließend ungerührt auf den Platz, auf dem sich die 76 Jahre alte Hüftprothesenträgerin hatte ausruhen wollen. Der Vorfall, über den zuerst die Abendzeitung berichtet hatte, ereignete sich nach Polizeiangaben bereits am 1. August, einem Donnerstag, am Odeonsplatz. Täter und Opfer stiegen am Arabellapark aus, niemand hatte bis dahin die Polizei alarmiert. Die Frau erstattete Anzeige auf der Polizeiinspektion Bogenhausen. Man ermittle gegen den Unbekannten wegen Körperverletzung, bestätigte die Polizei am Montag. Dazu werden Überwachungsvideos aus dem Zug und von den Bahnhöfen ausgewertet.