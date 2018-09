17. September 2018, 19:00 Uhr Fahndung Räuber überfallen Wettbüros

Zwei Wettbüros in Milbertshofen und Schwabing sind am Wochenende überfallen worden - möglicherweise vom selben Täter. Am Samstag gegen 21.30 Uhr suchte der Unbekannte ein Wettbüro an der Bertholdstraße heim, am Sonntag um 20.20 Uhr eine Filiale desselben Anbieters an der Schleißheimer Straße. Am Sonntag tat der Maskierte so, als habe er eine Waffe unter dem Kapuzenpulli. Beide Überfälle endeten in einem Gerangel mit einem Angestellten - und mit nur wenig Beute.