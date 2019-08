Ein im Juli aus der Psychiatrie in Haar geflohener Sexualstraftäter ist in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Der 56-Jährige wurde am Samstag nahe Norderstedt, nördlich von Hamburg, gefasst und in eine Fachklinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war nach einem Ausgang nicht mehr in das Isar-Amper-Klinikum zurückgekehrt, wo er wegen eines Haftbefehls des Landgerichts Kaiserslautern untergebracht war. Die Ermittler starteten eine öffentliche Fahndung, auf die sich eine 59-jährige Frau meldete, die angab, der Mann habe einige Tage bei ihr gewohnt. Beide hätten sich über das Internet kennengelernt. Zum Grund des Haftbefehls macht die Polizei keine Angaben.