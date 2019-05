23. Mai 2019, 18:53 Uhr Fahndung nach Tätern Zwei Jugendliche an Eisbachwelle überfallen

Sie wollten sich die Eisbachwelle im Englischen Garten anschauen - dabei sind ein 14 Jahre alter Schüler und seine 15-jährige Begleiterin am Samstag gegen 23.30 Uhr überfallen und beraubt worden. Drei dunkelhäutige Jugendliche pöbelten und rempelten den Jungen nach Polizeiangaben zunächst an, dann entrissen sie ihm die Handtasche des Mädchens, die er zu diesem Zeitpunkt trug. Die Täter, die akzentfreies Deutsch gesprochen haben sollen, flüchteten in Richtung Haus der Kunst beziehungsweise des Clubs P1. Der 14-Jährige nahm noch die Verfolgung auf, verlor die 16 bis 17 Jahre alten Angreifer aber aus den Augen. Hinweise unter 089/29100.