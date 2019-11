Mann rempelt Seniorin an

Die Münchner Polizei fahndet nach einem jungen Mann, der am 1. November eine ältere Frau auf einer Rolltreppe am Stachus geschubst und zu Fall gebracht haben soll. Die Frau erlitt eine Kopfplatzwunde, außerdem verletzte sie sich an Rücken und Arm. Sie musste ins Krankenhaus. Der Vorfall soll sich gegen 1.30 Uhr nachts ereignet haben. Die 76-Jährige aus Jena war zusammen mit einem befreundeten Ehepaar unterwegs Richtung Flughafen. Als sie gerade mit einer der beiden Rolltreppen vom Zwischen- zum Sperrengeschoss fuhr, kam es zu dem Zwischenfall. Die Polizei kam zufällig dazu, als die Frau gerade von Sanitätern versorgt wurde. Zunächst war offenbar nur von einem versehentlichen Rempler die Rede. Später berichteten Zeugen aber, der Täter habe die Frau mit beiden Händen von hinten geschubst. Dann lief der Verdächtige offenbar weiter Richtung U- oder S-Bahn. Er soll etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er hat schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke. Hinweise: Telefon 089/29100.