8. Juli 2019, 18:28 Uhr Fahndung Fahndung nach Bankräuber

Die Polizei durchsucht die Bankfiliale am Rosenheimer Platz, die ein noch unbekannter Räuber am Montagmittag überfallen hat.

Unbekannter überfällt Sparkasse mit Zettel und Plastiktüte

Von Martin Bernstein

Die Filiale der Stadtsparkasse am Rosenheimer Platz in Haidhausen ist am Montagmittag überfallen worden. Der Täter - nach Augenzeugenberichten ein unmaskierter, aber möglicherweise bewaffneter Hüne - floh zu Fuß. Mit einem Großaufgebot fahndete die Polizei nach dem etwa 55 bis 65 Jahre alten Mann. Mehr als 20 Streifenbesatzungen, ein Hubschrauber und die Einsatzhundertschaft suchten nach dem Bankräuber, der wohl einen niedrigen vierstelligen Betrag erbeutet hat.

Mit einer blauen Karstadt-Plastiktüte in der Hand hatte der Bankräuber gegen 12.10 Uhr die Filiale betreten. Kurz vor der Mittagspause befanden sich laut Polizei nur wenige Kunden in der Bank. Die meisten von ihnen haben wahrscheinlich gar nicht bemerkt, was am Schalter vor sich ging. Der Bankräuber schob einen Zettel über den Tresen, auf dem er seine Forderung nach Geld notiert hatte. Dazu hatte er eine Hand in die Plastiktüte gesteckt und deutete so an, dass er möglicherweise eine Waffe dabei hatte. Ob das wirklich zutraf, ist bislang unklar. Ihm wurden nach Polizeiangaben "mehrere Hundert Euro" ausgehändigt. Damit floh er. Wohin, war zunächst unklar. Kurz darauf waren jedoch bewaffnete Beamte im Zwischengeschoss des unmittelbar benachbarten S-Bahnhofs zu sehen. Der Verdächtige soll eine Brille tragen, etwa zwei Meter groß und kräftig sein. Laut Polizei trug er ein rotes Shirt und eine kurze graue Hose. Auch soll er eine Halbglatze mit kurz geschnittenem Haarkranz sowie einen weißen Drei-Tage-Bart haben. An den Unterarmen ist der Mann tätowiert.

Die Zahl der Banküberfälle ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Nach der Wiedervereinigung waren in Deutschland im Schnitt noch vier bis fünf Banken pro Tag ausgeraubt worden, inzwischen sind es noch um die 100 Jahr im Jahr. Täter wurden in München meist relativ schnell gefasst. Am 1. Mai konnte die Polizei einen 39 Jahre alten Traunsteiner festnehmen, der vier Wochen zuvor die Kreissparkasse in Neuried überfallen hatte. Ein 28-Jähriger, der Mitte Mai die Sparda-Bank an der Arnulfstraße überfiel, wurde nach nur zwölf Stunden geschnappt - als Schwarzfahrer.