11. September 2018, 18:56 Uhr Fahndung erfolgreich Streit ums Geld eskaliert

Mann würgt seine Ex-Partnerin fast bis zur Bewusstlosigkeit

Seine ehemalige Lebensgefährtin hatte ihn trotz einer bereits beendeten Beziehung wieder in ihre Wohnung aufgenommen, sie hatte ihm auch Geld geliehen. Als sie das nun zurückhaben wollte, drehte er offenbar durch und würgte die Frau. Jetzt muss sich ein 54-Jähriger aus Mönchengladbach wegen einer versuchten Tötung verantworten.

Der Tatverdächtige, der sich als Diplomkaufmann bezeichnet, zuletzt aber keinen Beruf ausübte, und seine ehemalige Lebensgefährtin hatten sich bereits am vergangenen Donnerstag in Grasbrunn getroffen. Dort sollte es in den Geschäftsräumen, in denen die 48-Jährige arbeitet, zu einer Aussprache über die Wohnsituation und über seine Schulden kommen. Dabei gerieten die beiden in einen heftigen Streit, bei dem der Mann schließlich handgreiflich geworden sein soll. Er sei auf die Frau losgegangen und habe sie "bis zum Rande der Bewusstlosigkeit" gewürgt, wie es im Polizeibericht heißt. Dank heftiger Gegenwehr konnte sich die Frau aber befreien und in ein benachbartes Büro flüchten, wo sie Hilfe holen konnte.

Der 54-Jährige ergriff währenddessen die Flucht. Aufgrund der Aussagen des Opfers und der forensischen Untersuchungen wurde einen Tag später Haftbefehl gegen ihn wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen. Seitdem war nach dem Mann, der sich bereits wegen mehrerer Betrugsdelikte verantworten musste, gefahndet worden. Am Montag konnten ihn Fahnder in der Wohnung eines Bekannten im Landkreis Eichstätt festnehmen. Inzwischen wurde er nach München gebracht.