Ein 28-jähriger Münchner hat am frühen Samstagmorgen einen 20-Jährigen in einer Straßenbahn der Linie 21 in Richtung Westfriedhof ausgeraubt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Überfall gegen 5.20 Uhr kurz nach der Haltestelle Baumkirchnerstraße. Dort war der Tatverdächtige zuvor zugestiegen. Er ging auf den 20-Jährigen zu und verlangte Zigaretten. Als dieser erklärte, er habe keine dabei, schlug ihm der Angreifer unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht. Das Opfer übergab dem Mann anschließend die geforderten Zigaretten. Doch der Angreifer war damit offenbar noch nicht zufrieden. Er nahm seinem Opfer noch ein Mobiltelefon und einen Beutel ab. Anschließend flüchtete er. Der Fahrer der Straßenbahn alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den flüchtigen Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts in Haidhausen festnehmen. Der 28-jährige Tatverdächtige ist polizeibekannt. Er wurde dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ noch am selben Tag einen Haftbefehl.