Möglicherweise zwei Jugendliche haben in der Nacht zum Montag im Münchner Osten eine ganze Reihe von Brandstiftungen begangen und dabei laut Polizei einen Sachschaden von mehr als 20 000 Euro verursacht. Auch eine Schule in der Bazeillesstraße wurde in Mitleidenschaft gezogen: Die bislang unbekannten Täter zündeten einen Motorroller an, die Flammen griffen zunächst auf ein Motorrad über, dann auf ein Fenster des Schulgebäudes. Durch die Hitze sprangen die Scheiben. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Brandes auf das Schulgebäude. Zuvor waren ein Recycling-Container in der Görzer Straße und ein Fahrradanhänger in der Rosenheimer Straße angezündet worden, in der Balanstraße brannte ein in einem Innenhof abgestelltes Fahrrad, in der Rablstraße ein weiterer Motorroller. In der Görzer Straße waren zwei Jugendliche beobachtet worden, die offensichtlich einen Brandsatz in den Container warfen und dann Richtung Norden davonliefen. Das für Brandermittlungen zuständige Kommissariat 13 (Telefon 089/ 29100) sucht jetzt Zeugen, die zwischen 1 und 4 Uhr in Ramersdorf oder Haidhausen Verdächtiges beobachtet haben.