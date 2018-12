3. Dezember 2018, 18:32 Uhr Fahndung Bewaffnete überfallen Gaststätte

Zwei Bewaffnete haben am Samstagmorgen eine Gaststätte an der Würmtalstraße, Ecke Pelargonienweg überfallen und mehrere Tausend Euro erbeutet. Der Überfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr, als zwei 46 Jahre alten Frauen in dem Lokal mit Reinigungsarbeiten beschäftigt waren. Plötzlich betrat ein maskierter Mann die Gaststätte, hielt den beiden verschreckten Frauen eine Schusswaffe unter die Nase, dirigierte sie hinter einen Tresen und fesselte sie dort. Unterdessen kam ein zweiter Maskierter herein. Gemeinsam gingen die beiden Männer in einen Nebenraum und entwendeten dort aufbewahrtes Geld, danach flüchteten sie. Eine der beiden Frauen konnte sich befreien und gegen 8.15 Uhr die Polizei verständigen. Die Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen indes erfolglos. Die beiden Frauen wurden bei dem Übergriff nicht verletzt. Einer der Täter soll Deutsch mit slawischem Akzent gesprochen haben. Bekleidet war er mit dunkelblauer Jacke mit Kapuze und dunkelblauer Hose, maskiert war er mit einer schwarzen Sturmhaube und dunklen Handschuhen. Sein Komplize hatte eine Tarnjacke, eine beige Hose und eine graue Sturmhaube an. Zeugen sollen sich beim Kommissariat 21 im Polizeipräsidium, Telefon 089/2910-0, melden.