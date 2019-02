5. Februar 2019, 18:52 Uhr 22 Fälle von Trickdiebstahl Falschen Handwerkern das Handwerk gelegt

Die Polizei hat einer Trickdiebbande das Handwerk gelegt. Der vermeintliche Coup bei einer alten Frau an der Münchner Elsenheimerstraße, der die falschen Handwerker Schmuck und Bargeld abnehmen, war der vorerst letzte für das Quartett, wie die Polizei mitteilte. Die zwei Frauen, 35 und 38 Jahre alt, und zwei Männer, 18 und 19, waren schon länger im Visier der Fahnder. Die Auswertung von Telefondaten und Fingerabdrücken überführte die Viererbande, die sich in einer Bad Aiblinger Pension eingenistet hatte. 22 Fälle in München, vier bei Rosenheim und Wasserburg, dazu ein Raub in Moosburg sollen auf das Konto der Bande gehen.