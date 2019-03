14. März 2019, 18:46 Uhr Fachkräftemangel Stadt startet Pflegekampagne

Eine Agentur soll für Personal und Auzubildende werben

Von einer auf drei Jahre angelegten "Münchner Pflegekampagne" erhofft sich die Stadt, mehr Pflegefachkräfte für Kliniken und Altenheime zu gewinnen sowie den Nachwuchs für die Pflegeausbildung zu begeistern, um so den Mangel an Pflegekräften zu lindern. "Vor diesem Hintergrund ist zunächst eine Imagekampagne für den Pflegeberuf angedacht, die zur Verbesserung des gesellschaftlichen Bildes der Pflegeberufe beiträgt", erklärt Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs. Schulabgängern sollten dabei "die positiven Aspekte und die Attraktivität des Pflegeberufs" aufgezeigt werden. Für die Kampagne soll nun eine Werbeagentur gesucht werden, die über Erfahrungen auf diesem Feld verfügt.

Ihre Aufgabe wird es sein, Kinderkrankenpflege, Krankenpflege und Altenpflege als attraktive Arbeitsbereiche in München darzustellen. Die Kampagne soll auch dazu dienen, weiteres Personal aus dem Ausland zu gewinnen. Von der Werbeagentur erwartet sich die Stadt, dass sie ein Gesamtkonzept für die Kampagne entwickelt und auch umsetzt. Wichtig sei dabei, die Frage zu beantworten, was München trägerübergreifend tun kann, um das Ansehen der Pflege zu verbessern. Herausgestellt werden soll darüber hinaus, was es attraktiv macht, in München als Pflegekraft zu arbeiten. Gezielt sollen außerdem Jugendliche für die Ausbildung gewonnen werden.

Für die Münchner Pflegekampagne soll außerdem eine Marke entwickelt werden, die optisch gut wiedererkennbar ist. Außerdem erwartet die Gesundheitsreferentin von der Werbeagentur die Gestaltung einer Website mit allen wichtigen Informationen rund um den Pflegeberuf, von der Ausbildung über Stellenangeboten bis hin zur Vergütung. Eine geeignete Agentur soll über einen Teilnahmewettbewerb gefunden werden. Bewerber müssen zunächst ihre Eignung nachweisen. Daraus wählt die Stadt bis zu fünf Bewerber aus, die ein konkretes Angebot abgeben können.