Von Ralf Dombrowski, München

Geht doch! Dreimal ausverkauft am Stück, ohne dass sich vor der Tonhalle die Empörten versammeln und "Faber raus!" skandieren, weil seine Texte irgendwessen Empfindlichkeiten tangieren. Ein Konzert ohne "Opfer", obwohl der Schweizer Sänger und Songwriter Dinge, Haltungen und Verhaltensweisen streift, die üblicherweise die intellektuelle Schonhaltung provozieren. Stattdessen dampfen die Menschen, tanzen und lassen sich in eine wundersam wechselhafte Stimmung melancholischer Euphorie fallen, in die Songs wie "Vivaldi" und "Wem du's heute kannst besorgen" ebenso passen wie "Generation Youporn", "Wer nicht schwimmen kann, der taucht" oder "Nie wieder". Denn Faber - wie er da auf der Bühne steht, eingebettet in rote Plastiknelken am Boden, das Weinglas in der Hand, gegen Ende auch die Kippe - verkörpert den empfundenen Widerspruch der Gegenwart.

Alles gut und doch kaputt. Das schlaue Leben am Rande des Luxus, das die Anfeindungen der gemeinsamen Freiheit kennt und mit rauschhaftem Nachdruck dagegen angeht. Faber bezieht Positionen, gegen die Dummheit der Rechten, gegen die Selbstverliebtheit und Bigotterie der Übrigen, und man glaubt ihm dieses wühlende Unbehagen. Denn er kämpft dagegen an, mehr als zwei Stunden lang mit immenser Energie und ausgefeilter Dramaturgie. Sein Konzert erzählt Geschichten, klassisch geklammert von Cello und Klavier, aufbrausend in psychedelischen und rockenden Passagen, schlagerhaft tändelnd, mit Walzertakt und im italienischen Flow des Cantautore.

Faber ist der Barde vor dem Bühnenvorhang, der dem Publikum ins Gewissen singt, aber ebenso der schwitzende Rock-Wilde, der sich das falsch geknöpfte Hemd vom Leib reißt und den Bassisten küsst. Er kennt die Rollen, verkörpert sie, bleibt dabei in den charmanten und glaubhaft gerührten Ansagen der knuffige Wuschel aus der Nachbarschaft. Mit seiner bunt und musikalisch souverän agierenden Band reizt er einschließlich Posaunen- und eben Celloeinlagen die Möglichkeiten eines Popkonzerts vorbildlich aus. "Verzieh nicht dein Gesicht", singt er zwischendurch, "denn es gibt nichts, wofür sich die Falten lohnen". Das ist kein Hedonismus, sondern der Aufruf zur Lebensfreude aus dem Geiste reflektierten Denkens. Das Publikum hält mit dem Smartphone drauf, schickt viele Likes an Freunde und wirft die Arme in die Höhe.