„Ich habe jetzt vier freie Tage“, erzählt Eliyah Kamil Zaag. Er habe die vergangenen Wochen nur gearbeitet, kaum freigehabt. Arbeiten heißt für ihn: im Café Heißgetränke zubereiten oder im Strandbad im Kiosk stehen. Seit etwa fünf Jahren arbeitet der 21-Jährige in der Gastronomie, davor jobbte er im Getränkemarkt – früher, um sich Marken-Sneaker zu kaufen, heute, um seine Musik zu finanzieren. Denn an sich ist er Musiker.

Eliyah Kamil Zaag alias Ez Kamil sitzt an seinem Schreibtisch. Hinter ihm ein silbernes Regal, viele Pflanzen, eine Kleiderstange. Sein Schlafzimmer ist sein Tonstudio. „Das ist der Point of View, wenn ich Musik mache“, sagt er. Dort, in dem kleinen Zimmer in seiner WG am Ammersee, macht er alles selbst: Er schreibt, er singt, er produziert.

Seine Musik bewegt sich zwischen deutschem Underground, Urban Music, Rap und Indie. Er setzt auf organische Klänge, lässt mal elektronische Töne einfließen. Bässe geben den Songs Tiefe. Gitarrenakkorde treffen auf elektronische Beats. Mal singt ein Chor, mal spielt ein Orchester, mal eine Band. Er experimentiert mit seiner Stimme, singt und rappt. Mal hoch, mal tief. Mal schnell, mal langsam.

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Die Lieder leben von einer gewissen Theatralik, Dramatik, Spannung. Der Beat fängt leise an, dann wird er laut, viele Töne – fast schon wie Filmmusik. Jedes Lied erzählt eine andere Geschichte, in der man sich wiederfindet, die berührt. Die Texte sind tiefgründig, teils melancholisch, teils unbeschwert – über Erwachsenwerden, Einsamkeit, Sehnsucht und das, was Ez Kamil in seiner Gegend beobachtet.

Der Musiker ist „maximal Landkind“, wie er sagt. Sein Elternhaus liegt nur etwa 20 Minuten mit dem Auto von seiner WG entfernt: ein alter, heruntergekommener Bauernhof, den seine Eltern renovierten, als er etwa drei Jahre alt war. Ein „Einsiedlerhof“, wie er ihn nennt, eineinhalb bis zwei Kilometer vom nächsten Dorf entfernt. „Um uns herum war nichts, wir waren die Einzigen da.“ Ohne Auto habe ihn das in seiner Jugend sehr eingeschränkt – ab der achten, neunten Klasse wurde es mental schwierig für ihn. „Ich hatte einen krassen Drang, rauszugehen mit Leuten. Aber du hockst daheim rum.“

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Dabei ist die Voralpenregion, in der er aufwuchs, eine der reicheren Gegenden Bayerns. Das Geld ist sichtbar – in den Häusern, in den Schulen, in der Kleidung. Eliyah Kamil Zaag hat die Vorteile mitgenommen, trotzdem gehörte er nie ganz dazu. Im Schulalltag wurde ihm der Unterschied eines Tages bewusst. Er erinnert sich an einen Moment, als er 18 Jahre alt war: Ein Mitschüler suchte sich im Internet teure Kleidung aus und schickte seiner Mutter die Links – die bestellte die Sachen einfach. „Wenn ich Adidas haben wollte, musste ich arbeiten gehen“, sagt Eliyah Kamil Zaag.

Dieses Gefühl des Dazwischenseins steckt im Herzstück seiner EP „Mohnwiesen“ – und verdichtet sich in „Bengalos“, dem Song, der die ganze EP zusammenfasst. „Der Song ist voller Beobachtungen, die jeder nachvollziehen kann, der auf dem Land aufgewachsen ist“, sagt er. Er singt davon, wie einsam und leer es in seiner Gegend ist, wie Langeweile zum Drogenkonsum einlädt, wie „weiße Villen und große Autos“ dazu im Kontrast stehen. Die Fassade zeigt eine „heile Welt“, wie Eliyah Kamil Zaag sagt. Aber wer die Familienverhältnisse kenne, wer sehe, dass es denen dahinter genauso schlecht gehe, dem nehme das etwas – das zerstöre den Wunsch danach.

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Ausgleich fand er immer in der Musik, die Eliyah Kamil Zaag sein Leben lang begleitet. Seine aus dem Sudan stammende Mutter war vor seiner Geburt Soul- und Gospel-Sängerin, sein Vater Drummer in einer Reggae-Band. Statt in den Skiurlaub zu fahren oder Alpentouren zu machen, ging seine Familie auf Konzerte im Münchner Raum, kostenlose Festivals der Stadt. „Ich war auf ich weiß nicht wie vielen, Hunderten Konzerten in meiner Jugend“, sagt er. Und er liebte es. Der Wunsch, selbst auf der Bühne zu stehen, die Person zu sein, „die in den Leuten Emotionen weckt, ob positiv oder negativ“, wurde immer größer.

Ab dem sechsten Lebensjahr bekam der Musiker Klavierunterricht. Einige Jahre später entdeckte er das Beatboxen. Mit zwölf Jahren sah er in Berlin einen Mann auf der Straße, der mit einer Loopstation Musik machte – ein Gerät, mit dem sich Töne aufnehmen und immer wieder abspielen lassen. Mit einer eigenen Loopstation probierte er viel herum, brachte sich dann Gitarre und Bass selbst bei. „Musik wurde von meinen Eltern immer sehr gefördert. Wenn ich mir zu Weihnachten einen Bass gewünscht habe, wusste ich, dass ich ihn kriege“, sagt er und lacht. Später kaufte er sich einen 100-Euro-Laptop zum Musik produzieren. 2023 brachte er sein erstes Album raus: „Cooked“. Handwerklich, wie er selbst sagt, teils, „fatal schlecht gemixt“. Ein Anfang.

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„Ich habe damals sehr frei Musik gemacht“, sagt Eliyah Kamil Zaag. Ohne den Gedanken, was gerade funktioniert oder viral geht. Diesen Zustand vermisse er. Inzwischen schwingt immer ein Gedanke mit: Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Gerne würde er sich davon lösen.

Besonders prägend ist seine Leidenschaft für Chorgesang. „Wenn Akkorde auf dem Klavier klingen, ist das schön“, sagt er. „Aber wenn dasselbe von einem Chor gesungen wird, fühlst du dich viel mehr umarmt.“ In jeder Kultur singe man gemeinsam, egal wie gut – in der Masse klinge es trotzdem. Das verbinde Menschen. Eines Tages will Eliyah Kamil Zaag mit einem Chor auftreten.

Sein Wunsch: Etwas weniger arbeiten, mehr Musik machen. Und zwar so, wie er es am Anfang tat. Weg vom Streben nach schneller Aufmerksamkeit – sondern in seinem eigenen Stil: „Ich baue mir da mein kleines Haus auf“, sagt er und lächelt. „Lieber ein kleines Haus mit tollen Gästen als ein großes Haus mit nervigen Leuten.“

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