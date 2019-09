Wolfgang Herrmann, Präsident der TU München, übergibt am 1. Oktober an seinen Nachfolger. Ein Gespräch über das Studieren in München, Leistung - und Geld, das für ihn nicht stinkt

Es sind die letzten Tage von Wolfgang Herrmann als Präsident der Technischen Universität (TU) München. Sein Terminkalender ist randvoll, aber er nimmt sich Zeit für das, was er noch zusätzlich unterbringen will: etwa spontan auf den mit Spendengeld renovierten Uhrenturm zu fahren. Hierher hat er in der Vergangenheit potenzielle Geldgeber geholt und ihnen von seinen Ideen erzählt. In der Nachmittagssonne schaut Herrmann, 71, über Münchens Dächer, deutet auf sein altes Chemieinstitut. Er hat die TU in mehr als zwei Jahrzehnten kräftig durchgeschüttelt, international vernetzt und reformiert. Das hat ihm nicht nur Lob eingebracht. Es gehe ihm extrem gut, sagt er ohne Wehmut in der Kehle, in der er sein niederbairisches R rollt. Stolz auf seine Leistung, scheint er gut loslassen zu können.

SZ: Herr Herrmann, 24 Jahre Präsident der TU. War das Ihr Lebensziel?

Wolfgang Herrmann: Ich habe begeistert an der TU studiert, gelehrt und geforscht, aber ich wollte nie ihr Präsident werden. Man musste mich überreden. Ein Kollege meinte damals, ich hätte die TU immer so kritisiert, jetzt solle ich die Gelegenheit ergreifen und etwas verändern. Ich dachte, gut, vier Jahre und nicht länger. Doch wenn man Veränderungen in einem gewachsenen System erreichen will, braucht man viel mehr Zeit, das habe ich schnell gemerkt. Man muss die Menschen mitnehmen, Geduld haben. Die Reform von Weihenstephan war die erste riesige Herausforderung, da ging's streckenweise ruppig zu.

Es scheint so zu sein, dass Sie das, was Sie sich in den Kopf setzen, auch durchbekommen. Was ist die Kunst der Führung einer Universität?

Es gibt kein Patentrezept. Vielleicht, dass man die unterschiedlichen Herangehensweisen an wissenschaftliche Fragestellungen erspürt und respektiert und dann Interdisziplinarität durch Anreize kultiviert. Ich glaube, das habe ich in den vergangenen Jahren intensiv gemacht. Fakultäten werden sich in ihrer Funktion immer mehr verändern, denn das wirklich Interessante passiert an den Schnittstellen - und darauf müssen wir unsere Arbeitsweisen und Strukturen einstellen.

Sie gelten als Meister darin, Zuwendungen für die TU einzuholen. Wäre es nicht besser, wenn das nötige Geld komplett vom Staat käme?

Sagen wir mal so: Je mehr Geld vom Staat, umso besser. Doch ständig frisches Geld für neue Ideen zu fordern, ist auch ziemlich primitiv. Es gibt in jeder Organisation Bereiche, die sich nicht so gut entwickeln, und wo das Geld, das man mal hineingesteckt hat, nicht mehr viel bringt. Damit muss man unternehmerisch umgehen. Wenn die Universität Geld für Forschungskooperationen oder von Stiftungen nimmt - ohne Auflagen, und das ist der springende Punkt - und auch selbstbewusst Geld ablehnt, dann macht sie es richtig.

Was motiviert, einer Uni Geld zu geben?

Das ist ganz unterschiedlich. Einige, weil sie gerne ihren Namen an der Stiftertafel der Eingangsaula sehen wollen. Die meisten aber wollen einfach mit uns zu tun haben, weil wir eine exzellente Uni sind. Ein solches Verhalten ist ja an amerikanischen Unis noch wesentlich ausgeprägter als bei uns. Mit den Exzellenzerfolgen, dreimal hintereinander, ist die Spendenbereitschaft stark nach oben gegangen. Die Kooperationen mit Unternehmen führen dazu, dass unsere jungen Leute wesentlich früher lernen, wie man in der Wirtschaft tickt. Wir schließen mehr als 1000 Kooperationsverträge jedes Jahr. Klar, dass daraus keinerlei Abhängigkeiten entstehen dürfen. Eine selbstbewusste Universität wird da nie abhängig.

Detailansicht öffnen Wolfgang Herrmann auf dem Uhrenturm der Technischen Universität München. Hierher hat er oft potenzielle Geldgeber geholt und ihnen von seinen Ideen erzählt. (Foto: Catherina Hess)

Auch nicht von Facebook?

Nein. Das Thema Ethik in der Künstlichen Intelligenz ist uns gerade recht, das bauen wir sowieso auf. Dieses Geld wird nach objektiven Kriterien ausgegeben, wir haben eine völlig unabhängige externe Kommission eingesetzt, die die Themen auswählt. Es gibt einen Open Call nur für Tandem-Projekte, das heißt immer Geistes-, Sozial und Naturwissenschaften können sich zusammen bewerben. Facebook muss auch damit rechnen, in Publikationen kritisiert zu werden. Wir würden niemals an Facebook ein Zugeständnis machen. Wir nehmen Geld nur selbstbewusst, dann gilt: Pecunia non olet.

Nach all den Veränderungen an der TU, wären Sie hier gern noch mal Student?

Ach ja. Wahrscheinlich würde ich Chemie-Ingenieurwesen studieren. Beeindruckend waren damals für mich die Persönlichkeiten hier. Die Chemie kann man auch aus Büchern lernen. Aber die Vorlesungen von Ernst Otto Fischer haben mich begeistert, weil er nicht an der Chemie hängen blieb. Er war ein Humanist. Er konnte in seinen Vorlesungen schon mal zu Adalbert Stifter kommen und dort verweilen ...

Ist München trotz Wohnungsnot immer noch ein guter Studienort?

Unbedingt! Ich würde immer hierher gehen. Wir Niederbayern haben uns früher ein wenig zurückgesetzt gefühlt, aber es hat mir hier von Anfang an gefallen. Ich habe mich viel in den Museen rumgetrieben, bin gern ins Nationaltheater gegangen. Als ich 1985 nach Jahren im Ausland wieder nach München zurückkam, habe ich mir gesagt: Von hier gehst du nie mehr weg. Ich habe zwei Rufe an die ETH Zürich ausgeschlagen und hätte Forschungsleiter der Höchst AG werden sollen, aber ich wollte nicht.

Wie sehen Sie die heutigen Studenten im Vergleich zu früher?

Sie sind mobiler, ticken unternehmerischer und sind in ihrer Lebensgestaltung flexibler, als wir es damals waren. Zu meiner Zeit war es kein dezidiertes Ziel, Unternehmer zu werden. Die Inhalte und die Wissenschaften sind sehr viel komplexer geworden. Ich bin stolz auf die Studierenden, die wir hier haben. Die sind sehr tüchtig. Es ist Blödsinn, wenn man sagt, die könnten nichts mehr. Diese Behauptung war auch schon zu unserer Zeit falsch.

Hatten Sie als Student mehr Freiheiten, als das System es heute zulässt?

Ich bin schon stark meinen Interessen nachgegangen. Ich habe viel Musik gemacht. In den Ferien habe ich beim Altmühlboten, unserer Regionalzeitung, journalistisch gearbeitet. Da habe ich auch das Schreiben gelernt und gut verdient dabei. Ich finde, es ist wichtig, dass die Studierenden ihre Begabungen erkennen und pflegen. Ich sage immer: Lasst eure Talente nicht verkommen!

Detailansicht öffnen Hier an der Arcisstraße hat die TU ihre Wurzeln, doch der Platz in der Maxvorstadt ist beschränkt. Deshalb wächst die Universität stetig außerhalb der Stadt. (Foto: Catherina Hess)

Was ist Ihr Ideal von Ausbildung?

Ich denke an den großen Bildungshorizont, der sich über die Fachdisziplin spannen sollte. Unser Bildungs- und Ausbildungssystem ist den allermeisten Ländern überlegen. Dem amerikanischen sowieso. Sie würden zwar als Präsident einer Technischen Universität nicht kritisiert werden, wenn Sie die Geistes- und Sozialwissenschaften links liegen ließen. Mir sind sie aber wichtig. Wir versuchen, Geistes- und Sozialwissenschaftler zu finden und auch auszubilden, die in ihren Disziplinen stark sind, aber auch ein Sensorium für technische Fragestellungen haben.

Der Ingenieur soll also den Soziologen nicht mehr für einen Schwätzer halten?

Ich sehe die Geisteswissenschaftler als kritische Begleiter, die andere Fragen stellen als die Ingenieure. Es wird doch heute keine politische Entscheidung mehr getroffen, ohne dass eine technische Fragestellung dahinter steckt: Energie, Klima, Mobilität, wenn in all diesen Fragen die Politik nicht technisch beraten ist, dann verpassen wir die Zukunft und die Chancen für unser Land. Universität ist im Wesenskern Dienerin der Gesellschaft. Wir müssen diese dienende Funktion über unser breites Portfolio leben, künftig auch mit technisch konditionierten Politikwissenschaftlern, die eine fundierte Ausbildung auch in Natur- oder Ingenieurwissenschaften erhalten haben.

Wie wichtig ist Ihnen grundsätzlich der Leistungsgedanke?

Wenn eine Einrichtung aus exzellenten Leuten besteht, hebt das ihren Wert. Durch den Titel Exzellenz-Universität ist der Markenwert der TU gestiegen. Das nützt auch denjenigen, die nicht so viel beitragen. Wichtig ist gute Lehre. Ich werfe meinen Vorgängern vor, dass sie die Lehrerbildung abgeschafft hatten, als gerade nicht so viel Geld da war. Das war das erste, was ich wieder eingeführt habe. Stufe um Stufe haben wir die TUM-School of Education gegründet.

Die Zahl der Studierenden an der TU hat sich in den vergangen 15 Jahren verdoppelt, in Rankings steht die Universität besser denn je da. Wo sehen Sie sich im Vergleich etwa zu Stanford oder dem Massachusetts Institute of Technology (MIT)?

Die Exzellenzbegutachtungen haben uns Weltklassequalität bescheinigt. Wir haben nicht wenige Bereiche, in denen wir dem MIT ebenbürtig sind - Physik, Chemie, Elektrotechnik, Informatik, auch Medizin. Das MIT aber ist finanziell und in seiner Verfasstheit flexibler. Die suchen sich die Studierenden konsequent nach Eignung aus. Das ist ein kritischer Erfolgsfaktor. Dort, wo wir selbst aussuchen, haben wir nur noch etwa die Hälfte an Studienabbrechern. Interdisziplinarität steht heute ganz oben, außerdem Internationalität und Wettbewerblichkeit. Sich international mit den Besten zu messen, gehört zur Qualitätssicherung einer Universität.

Die TU drängt also Richtung Eliteuni?

Wir drängen zur Weltspitze, das kann man so sagen. Elite? Dieser Begriff ist getrübt durch den Nationalsozialismus. Die wahren Eliten sind für mich Leute, die willens und fähig sind, gegen den Strom zu schwimmen, die eine Haltung haben. Das kann der Werkstattmeister genauso sein wie ein Professor, der Kirchenmann oder der Abgeordnete. Ich rede lieber von Exzellenz. Vieles davon ist durch die Rankings nicht erfasst. Da zählen zwar Nobelpreisträger mit, nicht aber die Erfolge der Ingenieure in einem mittelständischen Betrieb auf dem Land oder der Lehrer in den Schulen.

Sein Leben, sein Wirken Seine Einladung zur Adventsmatinee kommt pünktlich jeden Herbst. In der Philharmonie im Gasteig sitzt Wolfgang Herrmann dann am Klavier, der TU Chor singt, das Symphonische Ensemble München musiziert. Die Feier soll die TU-Familie - Studierende, Lehrende und Ehemalige - zusammenschweißen, und in der Regel kommt dabei eine sechsstellige Summe an Spenden für die Universitätsstiftung heraus. Als Geschenk gibt es eine Konzert-CD. Die Stiftung ist eine der vielen Initiativen von Herrmanns Amtszeit. Mit 14 Millionen Euro an privaten Spenden hat es 2010 begonnen, bis heute hat sich das Stiftungskapital fast vervierfacht. Es kommt vor allem herausragenden Studenten oder Nachwuchswissenschaftlern zugute. Fundraising nach amerikanischem Muster hat Herrmann etabliert. Dass er Geld nimmt, wo immer es herkommt, hat ihm viel Kritik eingebracht. Doch das stört ihn nicht. Sein Name steht für die unternehmerische Universität, die selbständig agiert und einflussreiche Wirtschaftsbosse in den Hochschulrat holt. Der Niederbayer hat aber nicht nur in der Industrie Freunde, er pflegt auch eine besondere Nähe zur bayerischen Politik. Der ehemalige Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) war sein besonderer Förderer. In dessen Kabinett wäre Herrmann beinahe Verbraucherschutzminister geworden. Sohn Florian Herrmann ist CSU-Landtagsabgeordneter in Freising und seit 2018 Chef der Staatskanzlei. Dem Wachstum der TU haben solche Verbindungen sicher geholfen. So sind neben dem Stammsitz in der Münchner Arcisstraße die Standorte in Freising-Weihenstephan und Garching stetig gewachsen. Es gibt ein Zentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing und ein Bildungszentrum in Raitenhaslach. In Kairo, Mumbai, Peking, São Paolo und San Francisco unterhält die TU Büros, in Singapur eine Dependance. In jüngerer Zeit hat Herrmann erkannt, dass es gut ist, wenn Ingenieure in der vernetzten Welt - Stichworte: automatisiertes Fahren, Energiewende oder Künstliche Intelligenz - interdisziplinär denken lernen. So hat er ein sozialwissenschaftliches Institut gegründet und die Hochschule für Politik in die TU integriert. Zwar sind beide noch eher Randerscheinungen und ihre Seminare freiwillige Angebote für die Technikstudenten. Doch im Zuge der Exzellenzinitiative sollen sie kräftig ausgebaut werden. Geboren 1948 als Sohn eines Lehrers im Landkreis Kelheim, hat Herrmann als Stipendiat des Bischöflichen Cusanuswerks an der TU Chemie studiert. An der Universität Regensburg hat er promoviert und sich dort 1978 habilitiert. 1985 folgte er dem Ruf an die TU München, 1995 wurde er deren Präsident. Er ist Vater von fünf Kindern und der am längsten amtierende Präsident einer deutschen Universität. Martina Scherf

Die TU hat jetzt 42 000 Studierende. Sollten es noch mehr werden?

42 000 ist schon wirklich viel. So schnell können Sie die Professoren nicht verdoppeln. Wir werden noch an Arbeitsfläche wachsen müssen in Garching, Weihenstephan und Straubing, aber die Zahl der Studenten sollte auf keinen Fall zunehmen. Wir zahlen heute weit mehr als zehn Millionen Euro an Mieten, weil wir wachstumsbedingt anmieten müssen. Die Elektro- und Informationstechnik wird nach Garching gehen, dafür investiert der Freistaat 540 Millionen. Wir sollten noch mal einen qualitativen Schub machen, aber keinen quantitativen mehr.

Und sollte München weiter wachsen?

Ich nehme mal an, dass München mit dem Umland zusammenwachsen wird. Die Start-ups wollen wir halten, die sollen nicht nach Berlin gehen. München ist eine Weltstadt der Wissenschaft, aber auch der Wirtschaft und hat eine erstklassige Gründerszene. Man muss aber auch überlegen, wie man neue Technologien und junge Unternehmungen an die Regionen bindet. Es ist wichtig, dass unternehmerische Menschen gerne in die Heimat zurückkommen. In diesem Sinne bin ich Regionalist. Ich habe unter viel Kritik die heute erfolgreiche Dependance Straubing begonnen. Ich war überzeugt, dass dort viel Einzugsbereich für Wissenschaft ist. Wenn man es nicht übertreibt - man kann nicht in jedem Dorf eine Uni aufbauen - kann man einen Beitrag dazu leisten, dass sich neue Technologien von Anfang an in den Regionen ansiedeln und dort auch die Einstellungen der Menschen prägen.

30 Prozent der Studierenden kommen aus dem Ausland, 18 Prozent der Professoren. Wie international sollte eine Uni sein?

So, dass der internationale Spirit die Grundstimmung ist, cantus firmus. Weil er die Offenheit des Denkens positiv beeinflusst und das Miteinander beflügelt. Die Berufsmärkte sind international.

Auch deutsche Firmen sind überall präsent.

Wir müssen unsere Leute auf die weltweiten Arbeitsmärkte vorbereiten. Deshalb hat Englisch eine Schlüsselfunktion in Technikfächern. Die Leute, die hier studieren, sollen auch Deutschkenntnisse mit nach Hause nehmen. Im Sinne guter Botschafter. Deutschland ist ein wichtiger Player in der Welt und wir waren immer Kulturstaat, darauf sollten wir uns immer wieder besinnen. Die Kraft der Sprache wird oft unterschätzt.

Wie international soll die TU noch werden?

Je internationaler eine Universität in der Wirtschaft und der Wissenschaft ist, umso präsenter und leistungsfähiger. 50 Prozent Studierende aus dem Ausland würden unserer Reputation entsprechen. Wir müssen so attraktiv sein, dass die Besten der Welt zu uns kommen und nicht für einen Haufen Geld in die USA gehen. Freilich muss sich die TU als staatliche Universität um die eigenen Landsleute kümmern. Aber das Ausland muss merken, dass wir bayerische Menschen weltoffen sind, Wissenschaft muss ja das Vorbild für Internationalität sein. Wahre Internationalität ist die Verbindung der Heimat mit der Welt, und so wirkt Wissenschaft völkerverbindend.