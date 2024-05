Aktivistinnen und Aktivisten der Klima- und Artenschutzbewegung "Extiction Rebellion" haben am Donnerstagmorgen mehrere Brunnen in München mit dem fluoreszierenden Wasserfarbstoff Uranin grün gefärbt. Mit dieser Aktion wollen die Klimaschützer die Aufmerksamkeit auf die akute Katastrophe des Artensterbens und insbesondere des Insektensterbens lenken. Der bayerischen Staatsregierung wirft " Extinction Rebellion " Untätigkeit vor.

Gefärbt wurden mit dem nach Angaben der Aktivisten ungefährlichen Farbstoff unter anderem Brunnen an der Karlstraße, der Wittelsbacher- und Neptun-Brunnen, der Vater-Rhein-Brunnen, der Brunnen am Prinzregentenplatz und am Rindermarkt sowie der Fischbrunnen auf dem Marienplatz.

Die Gruppe fordert den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf, sofortige Maßnahmen zu ergreifen und Pestizide sowie Massentierhaltung in Bayern zu verbieten. "Wir wollen unser schönes Bayern mit seinem ausgezeichneten Bier und seinen hochwertigen Landwirtschaftserzeugnissen nämlich so beibehalten, wie wir es gewohnt sind und lieben", so die Klimaaktivisten.

Bereits am Mittwoch waren Umweltaktivistinnen in einem Trauerzug durch die Münchner Innenstadt gegangen. Am Tag der Artenvielfalt liefen die schwarz gekleideten Teilnehmer mit einem Sarg vom Sendlinger Tor zum Odeonsplatz, dort endete der Protest mit einer Kundgebung. Die Aktivistinnen und Aktivisten wollten mit dieser Aktion darauf aufmerksam machen, dass wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge eine Million Arten vom Aussterben bedroht sind und jede Stunde eine Art verschwindet.