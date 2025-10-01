Zum Hauptinhalt springen

Großeinsatz von Polizei und FeuerwehrExplosion am frühen Morgen in München

Die Feuerwehr und die Polizei sind im Münchner Norden im Großeinsatz wegen einer Explosion (Symbolbild).
Die Feuerwehr und die Polizei sind im Münchner Norden im Großeinsatz wegen einer Explosion (Symbolbild). (Foto: Katharina Redanz/dpa)

Im Norden der Stadt steht ein Haus in Flammen. Polizei und Feuerwehr sind zu einem Großeinsatz angerückt.

Von Martin Bernstein

Am frühen Mittwochmorgen ist es im Münchner Norden zu einer Explosion gekommen, das bestätigt die Polizei. Seit etwa 5 Uhr steht ein Einfamilienhaus in der Nähe Kreuzung Lerchenauer Straße/Dahlienstraße in Flammen.

Polizei und Feuerwehr sind mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Offenbar geht man derzeit nicht von einem Unfall aus. „Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Umfahren Sie den Bereich weiträumig“, teilt die Polizei auf X mit. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher laut Deutscher Presse-Agentur am Morgen.

