Am frühen Mittwochmorgen ist es im Münchner Norden zu einer Explosion gekommen, das bestätigt die Polizei. Seit etwa 5 Uhr steht ein Einfamilienhaus in der Nähe Kreuzung Lerchenauer Straße/Dahlienstraße in Flammen.

Polizei und Feuerwehr sind mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Offenbar geht man derzeit nicht von einem Unfall aus. „Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Umfahren Sie den Bereich weiträumig“, teilt die Polizei auf X mit. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher laut Deutscher Presse-Agentur am Morgen.