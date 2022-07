Kunst kann vieles sein: Repräsentationsobjekt, zwischenmenschliche Brücke, Schönheit. Aber auch Provokation, Schockerlebnis, Grundlage aufrüttelnder Debatten. Inwieweit aber können zeitgenössische Kunstpraktiken in Umbauprozesse eingreifen? Wie wichtig ist der künstlerische Blick auf Veränderungen? Und womit lassen sich gängige Formate der Stadtentwicklung wie Zwischennutzungen oder Kunst am Bau erweitern? Diese Fragen sollen in mehreren Workshops und Impulsvorträgen am Freitag und Samstag, 8./9. Juni, im Kreativquartier an der Ecke Dachauer/Schwere-Reiter-Straße behandelt werden. Die Ecke entsteht gerade neu und kann deshalb noch beeinflusst werden. Es geht darum, Räume zu erkunden und Orte mit Materialien zu verändern. Detailliertere Infos zu den Veranstaltungen gibt es unter kunstimumbau.com und www.instagram.com/kunst_im_umbau/, Interessenten werden um Anmeldung für die Workshops gebeten.