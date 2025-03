Experiment in Münchner Gourmet-Restaurant

Von Sarah Maderer

Um Schlag 19 Uhr wird die rote Absperrkordel zur Seite gezogen, die wartenden Gäste steigen in den ersten Stock hinauf. Oben steht das junge Team zur Begrüßung Spalier, nimmt Jacken ab, reicht Willkommens-Drinks und führt zu Tisch. Es liegt Euphorie in der Luft, aber auch Anspannung. Erst zweieinhalb Stunden später wird sie abfallen, wenn sich alle acht Auszubildenden nach getaner Arbeit den Gästen präsentieren. „Schickt ihn ruhig öfter weg“, ruft ein Herr in den Applaus hinein.