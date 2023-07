Von Sabine Buchwald

Er habe immer die richtigen Zahlen parat gehabt, sagen Weggefährten von Jobst Kayser-Eichberg. Umsätze, Bilanzen, Renditen bestimmten das Leben des promovierten Juristen, der einer der reichsten Münchner Bürger war. Sein Doppelname wurde oftmals auf die Initialen KE reduziert, wenn man von ihm sprach.

Kayser-Eichberg hat das Imperium der Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA vorangebracht, viele Jahre war er geschäftsführender und persönlich haftender Gesellschafter. Zu den Immobilien gehören etwa 3000 Wohnungen sowie rund 500 000 Quadratmeter vermietete Gewerbe- und Gastro-Flächen, Orte wie das Spatenhaus in der Residenzstraße, die Max-Emanuel-Brauerei in der Maxvorstadt, Wohnhäuser in Neuhausen, im Lehel, in Berlin und Stuttgart. Die Verbindung zum Sedlmayr-Clan entstand durch seine Frau Marina aus der Gründerfamilie der Spatenbrauerei. Das Paar hat vier Kinder.

Abgesehen von den Werten, die Kayser-Eichberg mit unternehmerischem Weitblick anhäufte, ist ihm etwas zu verdanken, was weit über die Stadtgrenzen hinaus strahlt: der Erhalt der Namen dreier Münchner Brauereien auf dem internationalen Markt, Spaten, Franziskaner und Löwenbräu. "Er hat die Unsterblichkeit der drei Marken gesichert", sagt Karl-Heinz Knoll, Präsident des Festrings München, der bis zuletzt im Aufsichtsrat der Löwenbräu AG, deren Vorsitzender Kayser-Eichberg seit 1997 war, mit ihm zusammenarbeitete. "Er war ein toller Manager, jemand der bereit war, Entscheidungen zu diskutieren." 1997 schlossen sich Spaten-Franziskaner-Bräu und die benachbarte Löwenbräu zur Spaten-Löwenbräu-Gruppe zusammen. 2003 folgte der Verkauf an den belgischen Konzern Interbrew, aber ohne die Brauerei-Immobilien. Seit 2004 gehört Interbrew zur InBev-Gruppe, derzeit die Nummer eins auf dem Weltmarkt.

Kayser-Eichberg kam 1941 in Oberstdorf zur Welt, er studierte Jura in Tübingen und München. 1970 begann er bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Peat Marwick (heute KPMG), wo er Partner wurde. 1985 wechselte er in die Geschäftsführung von Bristol-Myers Squibb GmbH. Von 1982 bis 1988 leitete er als stellvertretender Vorsitzender, dann als Vorsitzender den Beirat sowie den Aufsichtsrat der Spaten-Franziskaner-Bräu KGaA. Ab 1994 war er als geschäftsführender Gesellschafter in der Spaten-Franziskaner-Bräu KGaA verantwortlich für Finanzen, Immobilien und Logistik, später für die Gesamtleitung des Unternehmens.

Jobst Kayser-Eichbergs ist am 2. Juli mit 82 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. "Die Nachricht vom Tod von Jobst Kayser-Eichberg hat mich sehr getroffen", sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter. München verliere mit ihm eine herausragende Persönlichkeit und einen sehr erfolgreichen und geschätzten Unternehmer. "Ich bin ihm immer wieder begegnet und habe seine korrekte und verbindliche Art sehr geschätzt."