Wie gut, dass die Harfenistin Evelyn Huber, Pionierin des nicht-klassischen Einsatzes ihres Instruments, Trägerin des Bayerischen Kulturpreises und zweimalige Echo-Gewinnerin mit Quadro Nuevo, einfach mal ein paar Kompositionsstunden nehmen wollte, um ihren Horizont zu erweitern. Sie tat das beim dafür an der Münchner Musikhochschule zuständigen Geiger Gregor Hübner, und fast vom ersten Moment an war klar, dass die Zusammenarbeit der beiden viel weiter gehen würde. Das ideale Vehikel dafür war natürlich das avantgardistische amerikanische Sirius Quartet des seit vielen Jahren zwischen New York und München pendelnden Hübners mit Fung Chern Hwei an der zweiten Geige, Sunjay Jayaram an der Viola und Jeremy Harman am Cello.

2019 erschien das gemeinsame Album "Para Un Mejor Mundo", und auch nach der Corona-Pause ging es kreativ im Sinne einer besseren (Musik-)Welt weiter. Jetzt stellen die fünf im Lustspielhaus ihren neuesten spannenden, immer genussvollen Mix aus Weltmusik, Minimal, Jazz und Impressionistischem vor.

Evelyn Huber & Sirius Quartet, Mi., 24. Mai, 20 Uhr, Lustspielhaus, Occamstraße 8, www.muenchenticket.de