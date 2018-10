11. Oktober 2018, 18:50 Uhr Eveline Gottzein Niemals aufgeben

Nicht geradlinig, wie der vieler weit jüngerer Kollegen, aber letztlich zielstrebig ist Eveline Gottzeins Lebenslauf. Die vielfach ausgezeichnete Honorarprofessorin - als einzige Frau bekam sie den Werner-von-Siemens-Ring für ihre Lebensleistung - bezeichnet sich selbst als "zäh" und "durchsetzungsfähig". Sie ist Jahrgang 1931, und kann nicht nur als überaus erfolgreiche Ingenieurin sprechen, sondern auch als Zeitzeugin. Gottzein wird in Leipzig geboren. Ihr Kindsein ist geprägt vom Zweiten Weltkrieg, ihre Jugend von den Bedingungen in der DDR. Man verwehrt ihr gleich nach dem Abitur ein Studium, wohl weil ihr Vater Ingenieur ist, ihre Herkunft also bürgerlich. Alles Technische interessiert sie seit der Kindheit, aber statt Physikerin wird sie zuerst Elektrotechnikerin. Sie bewährt und engagiert sich beruflich, und als man sie nach Berlin schickt, bleibt sie im Westen. Schnell fasst sie Fuß, denn sie hat klare Ziele. Sie beginnt, in Darmstadt zu studieren und arbeitet als Ingenieurin am Europäischen Simulationszentrum der Electronic Associates in Brüssel. "Ich war fasziniert von den Chancen und entschlossen, diese weitgehend zu nutzen", erzählt sie in einem Interview für die Uni-Zeitung der TUM Anfang diesen Jahres. 1959 kommt sie nach München, um beim Flugzeughersteller Bölkow zu arbeiten. Ihr Job bringt Gottzein in viele Länder rund um die Welt. In ihrer freien Zeit promoviert sie Anfang der Achtzigerjahre an der TUM zum Thema Magnetschwebebahn. Niemals aufgeben, auch wenn die Situation schwierig ist, das will die nun 87-Jährige vermitteln; das können junge Frauen von ihr lernen. Und nicht zuletzt sei wichtig gewesen, sagt die begeisterte Bergsteigerin, dass ich immer jemanden fand, von dem ich Unterstützung bekommen habe. Dazu bedarf es eines Netzwerks, in dem Geben und Nehmen Usus ist.