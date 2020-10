Von Martina Scherf

Es ist ein kleines Häuflein Engagierter, das sich am Mittwochabend vor der Bayernkaserne eingefunden hat. Die Kälte kriecht in die Knochen, der Wind lässt die Kerze, die in ihrer Mitte steht, wild flackern. Pfarrer Bernhard Liess begrüßt die Anwesenden zum Friedensgebet, es ist sein erster Auftritt als neuer evangelischer Stadtdekan im Münchner Rat der Religionen. Sie hätten diesen Ort bewusst gewählt, sagt er, "denn das Leid der Flüchtlinge muss uns alle berühren". Die Zustände in den Lagern in Griechenland seien unhaltbar. Deshalb also das gemeinsame Gebet von Vertretern aus acht Glaubensgemeinschaften in München: Protestanten und Katholiken, Juden und Muslime, Aleviten, Buddhisten und Baha'í.