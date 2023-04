Von Sonja Niesmann

Wo Berlusconi und seine 14 Gespielinnen sich verlustieren, wächst kein Grashalm mehr. Einen Rasenmäher also braucht Eva Schiebel nicht.

Berlusconi ist nicht bling-bling, aber ein Gockel. Ein Zwerggockel. Zum Glück für die Nachbarschaft in diesem verschlafenen Wohnviertel im Münchner Westen also von nicht so gewaltiger Stimmkraft - denn er kräht zuverlässig zwei Stunden vor Sonnenaufgang. Seine Gespielinnen, anders als er namenlos, sind von der Rasse Appenzeller Spitzhauben, Marans, Italiener, Sussex, Vorwerk (ja, wie der Staubsauger), Italiener. Auch drei "Grünleger" (also grüne Eier legend) gehören zur Schar. An der Gartentür hängt ein Schild "Tür bitte nicht öffnen, egal was die Hühner sagen". Trotzdem büxen einige öfters aus, tippeln hintereinander den Gehsteig entlang, auf Würmersuche, bringen schon mal verblüffte Autofahrer dazu, das Steuer leicht zu verreißen. Aber sie laufen nie auf die Straße, sagt Eva Schiebel, und kommen auch von selbst wieder heim in ihren Stall: "Wo ein Huhn morgens rausgeht, geht's auch abends wieder rein."

Detailansicht öffnen Der Gockel Berlusconi mit einer seiner Damen. Er zeigte sich ziemlich kamerascheu. (Foto: Leonhard Simon)

Hühnerhaltung in der Stadt ist in. Was früher Katze, Hund, Hamster war, ist manchem heute das Huhn. Rund 600 Geflügelhaltungen im Stadtbereich sind beim Kreisverwaltungsreferat gemeldet, überwiegend Hobbyhaltungen. Allerdings schließt die Zahl auch anderes Federvieh ein, wie Enten, Gänse, Tauben, Perl- oder Truthühner. Und natürlich hängt sich an solch einen Trend auch die Zubehör-Branche, von der Ratgeber-Literatur über abgepacktes Futter in manchen Baumärkten bis hin zu Behausungen. Vor einigen Jahren schon gab es eine Ausstellung in der Galerie Handwerk mit besonders edlen, von Handwerksbetrieben und Designern gestalteten Behausungen für Hund, Katz, Meerschwein und Co., darunter auch ein "fahrbares Stadthühnerhaus" aus gebürsteter Weißtanne und Edelstahl - für 4500 Euro. "Huhn ist hip" - so ist denn auch eine zweiteilige Sendung überschrieben, die am Ostersamstag sowie eine Woche darauf im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt wird.

Wer hätte gedacht, dass man Hühner zum Slalomlauf trainieren kann

Eva Schiebel ist auf keinen Modetrend aufgesprungen. Sie hatte, erzählt sie, schon als Kind Hühner, auch Enten, Hamster und sonstiges Getier, in Nymphenburg, das damals eher noch ländlich als geldig war. Und jetzt hat sie eben wieder Hühner, seit zehn Jahren. Der Mann gestorben, der Sohn ausgezogen, plötzlich war es so still im Haus, Gesellschaft musste her. "Zutraulich und gescheit wie ein Hund", dachte sie sich, aber halt nicht so zuwendungs- und betreuungsbedürftig wie ein Hund, weil sie ja täglich zur Arbeit geht - Home-Office war da noch weit entfernt. Gescheite Hühner? Freilich, versichert die 60-Jährige und erzählt von einem Workshop, den sie mal besucht hat. Es ging um Tierdressur für Filmproduktionen, man habe Klicker-Training gemacht - nicht etwa mit Hunden, für die das Klickern gedacht ist, sondern mit Hühnern. "Zum Schluss konnten die Slalom laufen", lacht Eva Schiebel.

Detailansicht öffnen Hühnerkörbe im Stall. (Foto: Leonhard Simon)

Ihre Hühner müssen nicht Slalom laufen, keine Kunststückchen machen, sie dürfen einfach scharren, picken, sandbaden und Eier legen. Weil sie Rassehühner, keine Hybridzüchtungen sind, tun sie das allerdings nicht täglich. Wenn es zu kalt oder zu heiß ist, kommt es schon vor, dass Eva Schiebel nur mal drei Eier in den Legenestern findet. Für ihren Bedarf reicht es, auch für kleine Entschuldigungsgesten an Nachbarn, deren Blumenbeete eines ihrer Hühner mal wieder verwüstet hat, oder für Mitbringsel bei Einladungen. Und während professionelle Hühnerhalter ihre Hennen nach gut 15 Monaten austauschen, weil die Legeleistung nachlässt, "dürfen meine Mädels in Rente gehen", sagt Schiebel, landen also nicht im Suppentopf, sondern sterben einen natürlichen Tod; eine Henne ist sieben Jahre alt geworden.

"Hühner neigen zu Kannibalismus."

In Eva Schiebels Hühnerschar leben inzwischen auch vier Hennen, die ihre Vorbesitzer wieder loswerden wollten. "Weil so easy, wie sich's manche Leute denken - ich geb' Futter und Wasser und krieg' jeden Tag ein Ei -, ist es halt doch nicht." Man müsse zum Beispiel im Frühjahr gründlich den Stall desinfizieren, damit sich die blutsaugerische rote Vogelmilbe nicht einnistet. Müsse aufpassen, dass die Sozialisation funktioniert, nicht eine Henne einer anderen die Federn ausreißt und alle anderen dann in einen Blutrausch geraten - "Hühner neigen leider zu Kannibalismus". Nur zwei Hühner zu halten, findet sie problematisch, "weil dann immer eine der Depp ist, der alles abkriegt". Und vor allem müsse man sicherstellen, dass sie bei Dämmerung sicher im Stall sind, ehe Fuchs und Marder auf die Jagd gehen; man sei also ziemlich angehängt. In Schiebels Hühnerstall schließt sich die Tür von einem Sensor gesteuert, "damit ich abends auch mal länger im Biergarten sitzen kann". Sie schaut dennoch jeden Abend nach, ob alle drinnen sind: "Die jungen sind noch nicht so pünktlich."

Detailansicht öffnen Die Appenzeller Spitzhauben können ganz gut fliegen, manchmal sitzen sie auf dem Garagendach. (Foto: Leonhard Simon)

Berlusconi übrigens ist nicht nur dazu da, seine Hennen gelegentlich zu begatten - "zu ,treten' heißt das", korrigiert Eva Schiebel sofort. Er passt auch auf seine Mädels auf - und sorgt energisch für Ruhe und Ordnung, wenn sie zu sehr zicken. Aber sonst sei er ein ganz braver, versichert sie. Anders als sein Vorgänger, ein nur fußballgroßer Federkerl, aber attackierlustig, "besser als jeder Wachhund", der Schrecken der Müllmänner. "Und mei Bua", erinnert sich Eva Schiebel, "ist nur mit der Schneeschaufel vorm Schienbein reingekommen."