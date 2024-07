Eva Maria Ziegler ist nicht nur Österreichs Generalkonsulin in München, sie besitzt zudem ein abgeschlossenes Gesangsstudium. In der Woche von 8. bis 14. Juli stürzt sie sich dementsprechend in die kulturelle Welt. Tipps für eine gute Einkehr hat sie obendrein.

Nachdem ich meine Karriere an der österreichischen Botschaft in Bonn begonnen habe, führt sie mich gegen Ende wieder in deutsche Gefilde, worüber ich mich sehr freue. An München reizt mich vieles. Einerseits ist die Arbeit sehr vielfältig und von den unglaublich engen Beziehungen zu Österreich geprägt. So leben in Bayern und Baden-Württemberg (für das ich ebenfalls zuständig bin), geschätzt 150 000 Auslandsösterreicherinnen und -österreicher. Das ist mit circa einem Viertel der Gesamtzahl aller im Ausland Lebenden die mit Abstand größte Zahl weltweit. Wir könnten damit zweimal die Allianz-Arena füllen. Meine Landsleute wollen betreut werden, was ich mit meinem 20-köpfigen Team bestmöglich zu bewerkstelligen trachte. Überdies gibt es eine Vielzahl politischer Besuche – sowohl auf Ebene der österreichischen Bundesländer als auch auf Regierungsebene, die es vorzubereiten und zu begleiten gilt.