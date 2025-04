Die Kabarettistin Eva Karl Faltermeier freut sich in der Woche von 14. bis 20. April auf einen Kollegen im Lustspielhaus, Wandern in den Bergen, Theater in der Oberpfalz und Zeit mit ihrer Großfamilie.

Pünktlich zum ersten Lockdown hatte Eva Karl Faltermeier ihren Job gekündigt, um sich als Kabarettistin zu versuchen. Ihr erstes Programm „Es geht dahi“ wurde dann gleich mit dem Senkrechtstarter-Preis des Bayerischen Kabarettpreises ausgezeichnet. Klar: Faltermeier bleibt dabei. Neben ihren Bühnenauftritten schreibt sie zwei Bücher, heimst noch mehr Preise ein, bekommt mit „Karlsplatz“ 2023 ihre eigene BR-Show (die nächste Staffel beginnt im September 2025), wird Botschafterin der Oberpfalz. Zurzeit ist die Regensburgerin mit ihrem aktuellen Solo „Taxi. Uhr läuft“ unterwegs, mit dem sie zum Tourabschluss am 15. Mai in den Circus Krone kommt. Es ist eine ganze Menge geballtes Leben, von dem Faltermeier gewohnt lakonisch und in virtuosem Oberpfälzisch dem Publikum erzählt, verpackt in die Geschichte einer Taxifahrt.