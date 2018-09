25. September 2018, 18:52 Uhr 100 000 Euro Schaden Verhängnisvoller Wohnungsbrand

Es war der Rauchmelder im Haus, der anschlug und so Anwohner am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr darauf aufmerksam machte, dass es in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Josef-Lang-Straße in Obermenzing brannte. Als die alarmierte Feuerwehr dort eintraf, schlug ihr aus den gekippten Fenstern bereits dichter schwarzer Rauch entgegen. Mit Rauchschutzvorhang und Atemschutz drangen die ersten Feuerwehrleute in die Wohnung ein. Dort fanden sie den Brandherd in der Küche. Diese musste nach Lüftungsmaßnahmen teilweise demontiert werden, um auch die letzen Glutnester löschen zu können. Ein Teil der Decke war wegen der starken Hitze abgeplatzt. Die Wohnung ist derzeit nicht zu benutzen, den Schaden schätzt die Feuerwehr auf nahezu 100 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.