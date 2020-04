Die European Championships, die im Sommer 2022 in München stattfinden sollen, werden wohl noch größer als ursprünglich geplant. Wie das Referat für Bildung und Sport der SZ auf Anfrage mitteilte, hat der Stadtrat am Mittwoch den Weg für eine potenzielle Erweiterung der Multi-Europameisterschaft auf bis zu neun Sportarten freigemacht. Dem Vernehmen nach handelt es sich bei den Kandidaten, mit denen noch verhandelt wird, um Beachvolleyball, Klettern, Kanu und Tischtennis. Bereits fix im Terminplan der in zwei Jahren vom 11. bis 21. August vornehmlich im Olympiapark und auf der Regattastrecke in Oberschleißheim geplanten European Championships sind bislang fünf Sportarten: Leichtathletik, Radsport, Turnen, Rudern und Triathlon. Golf ist nicht mehr dabei, die Schwimmer hatten München für ihre Europameisterschaft abgesagt.