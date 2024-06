Von David Costanzo, Heiner Effern, René Hofmann, Bernd Kastner

Die Europawahl hat in der Stadt so viele Wählerinnen und Wähler mobilisiert wie noch keine kontinentale Abstimmung zuvor. Zwei von drei Münchnerinnen und Münchner – 67,3 Prozent – haben ihre Stimme abgegeben und für ein Ergebnis gesorgt, das eine eindeutige Verliererin kennt und so manche offene Frage hinterlässt.