12. Mai 2019, 17:37 Uhr Europawahl Diese Münchner wollen ins EU-Parlament

Nicht jeder der sieben Kandidaten hat bei der Europawahl am 26. Mai gute Chancen. Aber fast jeder von ihnen hat eine Leidenschaft für Europa.

Von Heiner Effern und Dominik Hutter

Durchstreichen und häufeln verboten: Anders als bei der Kommunalwahl ist der Stimmzettel fürs Europaparlament starr - die Wähler haben keinen Einfluss auf die Reihung der Listen und damit die Chancen der Kandidaten. Aus München treten am 26. Mai mehrere Bewerber an, manche auf aussichtsreichen, andere auf eher hinteren Plätzen. Ein Überblick.

Eric Bourguignon, Linke

Eric Bourguignon (Linke) ist im Wahlkampf der engagierte Gewerkschafter. (Foto: privat)

Kürzlich hat Eric Bourguignon in Bordeaux französische Gewerkschafter getroffen. Die Freundschaft zwischen Deutschland und dem westlichen Nachbarstaat ist dem gebürtigen Franzosen, der in Straßburg studiert hat, ganz wichtig. "Mein Thema ist der Frieden in Europa", sagt der 45-Jährige, dessen Urgroßväter im Ersten Weltkrieg noch gegen Deutschland kämpften. "Ich bin professionell französisch seit über 15 Jahren", Bourguignon ist Förderberater für zivile EU-Forschungsprojekte. Im Wahlkampf ist der engagierte Gewerkschafter nach eigener Auskunft europaweit unterwegs, er nimmt oft an Podiumsdiskussionen teil. Als für München bedeutsame Europathemen sieht er das Thema Wohnungsnot, das durchaus eine europäische Dimension habe, Soziales und Umweltschutz. Bourguignon, der auf Platz 22 der Linken-Liste auftaucht, kämpft zudem gegen Rassismus und Nationalismus.

Klaus Buchner, ÖDP

Klaus Buchner (ÖDP) war früher Mathematik-Professor an der Technischen Universität München. (Foto: Stephan Rumpf)

Der Mann hat eine Mission zu vollenden, deshalb will er auch mit 78 Jahren unbedingt noch einmal ins europäische Parlament. "Ich habe mich mit großem Erfolg für Exportbeschränkungen für Überwachungstechnik eingesetzt", sagt Klaus Buchner von der ÖDP. "Im Parlament sind sie schon durch, jetzt müssen sie noch durch den Ministerrat." Diese Mammutaufgabe wolle er unbedingt in seiner zweiten Amtszeit schaffen, erklärt der frühere Mathematik-Professor der Technischen Universität München. Gebe es weniger Überwachung, nütze das den Menschen überall. Auch in München sollte diese auf ein Minimum beschränkt werden. Daneben wolle er sich für den Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft einsetzen und die auf Europa ausgeweitete Bürger-Initiative für Artenschutz unterstützen. Der Job im Parlament sei vielfältig und fordernd, sagt Buchner. Zwölf bis 14 Stunden müsse er in der Regel am Tag arbeiten, Wochenende gebe es oft nicht. Viel zu tun hat er nun auch im Wahlkampf. "Ich bin in ganz Deutschland unterwegs, jede Woche in einem anderen Bundesland." Buchner tritt als bundesweiter Spitzenkandidat der ÖDP an, als solcher kam er 2014 erstmals ins Parlament.

Phil Hackemann, FDP

Phil Hackemanns (FDP) Wahlkampf findet in ganz Bayern statt. (Foto: privat)

Für Phil Hackemann, der derzeit in London Europäische Politik studiert, steht am 26. Mai eine Schicksalswahl an - nicht nur für ihn, sondern für Europa. Die EU sei von Nationalisten bedroht und zudem seit Längerem durch eine großkoalitionäre Lähmung handlungsunfähig, sagt der gebürtige Münchner, der auf Platz 11 der FDP-Liste steht. Er will daher das bei vielen Themengebieten gültige Einstimmigkeitsprinzip abschaffen. Besonders wichtig ist dem 23-Jährigen, die innereuropäischen Grenzkontrollen an der bayerisch-österreichischen Grenze abzuschaffen, die ein Bruch des eigentlich geltenden Freizügigkeitsprinzips im Schengen-Raum seien. "Das haben wir Horst Seehofer zu verdanken." Hackemanns Wahlkampf findet in ganz Bayern statt. Die frühere Münchner FDP-Europaabgeordnete (und Ex-Stadträtin) Nadja Hirsch hat nach innerparteilichen Streitereien ihre ursprünglich geplante Kandidatur zurückgezogen.