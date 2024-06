Kommentar von Joachim Mölter

Was man aus Münchner Sicht als erfreuliches Fazit festhalten muss nach dieser Europawahl: Die bayerische Landeshauptstadt hat den allgemeinen Rechtsruck nicht mitgemacht. Während fast überall die von Verfassungsschützern in Teilen als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD so viel Zuwachs zu verzeichnen hatte, dass sie zur zweitstärksten Kraft hinter der Union aufgestiegen ist, haben die Münchnerinnen und Münchner diese Partei ein weiteres Mal klein gehalten. Zwar hat auch die AfD leicht gewonnen im Vergleich zur Europawahl von 2019, dennoch liegt sie deutlich hinter CSU, Grünen und SPD und wird erstaunlicherweise sogar noch in Schach gehalten von der FDP.