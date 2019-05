24. Mai 2019, 18:51 Uhr Europawahl Briefwahl auch noch am Sonntag möglich

Einsendeschluss: Sonntag, 18 Uhr. Dann müssen auch die letzten Briefwahlunterlagen beim Münchner Wahlamt eingegangen sein. Für Spätentschlossene stellt die Stadt Wahlbriefkästen zur Verfügung, in die auch kurzfristig noch die Wahlscheine eingeworfen werden können und die letztmals am Sonntag um 18 Uhr geleert werden. Sie befinden sich im Rathaus, Marienplatz 8, am Kreisverwaltungsreferat in der Ruppertstraße 11 und 19 sowie bei den Bezirksinspektionen Ost (Trausnitzstraße 33), West (Landsberger Straße 486) und Nord (Hanauer Straße 56). Der Briefkasten am Marienplatz bleibt auch während der ebenfalls am Sonntag stattfindenden Meisterfeier für den FC Bayern zugänglich. Für alle Fragen zur Europawahl, etwa bei plötzlich auftretender Krankheit, ist das Wahlamt unter der Telefonnummer 233-962 33 erreichbar.

Die 618 Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet. Achtung: Es ist nicht möglich, einfach beim Sonntagsspaziergang in irgendeines am Weg liegendes Wahllokal einzukehren! Gewählt werden darf nur an der Adresse, die auf der Wahlbenachrichtigung aufgeführt ist. Die Wahlbenachrichtigung wie auch ein Ausweis müssen mitgebracht werden. Wer keine Wahlbenachrichtigung hat: Das Ankreuzeln ist auch ohne möglich, dann muss aber zwingend ein Ausweis dabei sein. Die Adresse des richtigen Wahllokals kann man über die Info-Nummer des Wahlamts erfahren. Briefwähler, die doch noch persönlich erscheinen wollen, können nach Vorlage des Wahlscheins in jedes Wahllokal gehen.