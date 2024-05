Von Katharina Haase

Wenn am 9. Juni die Wahl zum zehnten Europaparlament stattfindet, sind in diesem Jahr erstmals 16- und 17-Jährige zum Gang an die Wahlurne zugelassen. In München war die Wahlbeteiligung bei der EU-Wahl 2018 überdurchschnittlich hoch. Ob auch die Jugendlichen in hohem Maße von ihrem neuen Recht Gebrauch machen werden? Immerhin haben gerade die Jüngeren den Vorteil, dass sie häufig noch zur Schule gehen, wo sie durch gezielte Angebote an das Thema herangeführt werden.