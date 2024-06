Von Bernd Kastner

Zu den Stimmen-Gewinnern bei der Europawahl in München zählen auch zwei kleine Parteien: Das Bündnis Sahra Wagenknecht holt auf Anhieb mehr Stimmen als die Linke. Am auffälligsten ist das Plus aber bei der Partei Volt, die eine dezidiert europäische Politik vertritt und in zahlreichen EU-Staaten antritt. 5,8 Prozent erreicht Volt in München, deutlich mehr als bundesweit mit 2,6 Prozent. In München hat sich Volt mehr als verdoppelt, ein Plus von 3,7 Punkten. Volt ist im Rathaus der Mini-Partner in der gemeinsamen Fraktion mit der SPD, das Verhältnis der Stadträte beträgt eins zu 18. Bei der Europawahl ist der Unterschied viel geringer ausgefallen, in Stimmen gerechnet beträgt er eins zu zwei: Volt überzeugte gut 37 000 Bürger, fast halb so viele wie die SPD.