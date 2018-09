2. September 2018, 18:54 Uhr Europäischer Tag der jüdischen Kultur Vertreibung und Neuanfang

Ein Stadtrundgang zeigt Spuren jüdischen Lebens in München

Von Wolfgang Görl

Die Spuren sind verwischt, ausgelöscht schon vor Jahrhunderten, und doch hält Stadtführer Chaim Frank hier, am Marienhof, an. Er deutet auf das Areal, das derzeit eine Baustelle ist, und erzählt: Auf dem im Mittelalter dicht bebauten Marienhof war quasi die Urzelle jüdischen Lebens in München, hier gab es eine kleine jüdische Gemeinde, die im 14. Jahrhundert an der Gruftstraße eine Synagoge hatte. Das erste Pogrom lag da schon ein Jahrhundert zurück. Damals, im Jahr 1285, waren nach Angaben einer zeitgenössischen Quelle, dem Nürnberger Memorbuch, 67 Münchner Juden umgebracht worden. Als Herzog Albrecht III. 1442 alle Juden aus München und seinem übrigen Herrschaftsgebiet vertreiben ließ, erlosch das jüdische Leben in der Hauptstadt für mehr als 300 Jahre.

Chaim Frank erzählt dies auf einem Rundgang auf den Spuren jüdischen Lebens, dem sich rund 25 Teilnehmer angeschlossen haben. Die historische Wanderung ist ein Programmteil des "Europäischen Tags der jüdischen Kultur", der am Sonntag in München mit Führungen, Vorträgen, Ausstellungen und Vorträgen im Jüdischen Gemeindezentrum am St.-Jakobs-Platz begangen wurde. Stadtführer Franks nächste wichtige Station ist ein Eckhaus im Tal, in dem im 18. Jahrhundert der jüdischen Bankier Simon Wolf Wertheimer wohnte und das eine Betstube beherbergte. Wertheimer gewährte Kurfürst Max Emanuel Kredite, die dieser für seine erfolglose Beteiligung am Spanischen Erbfolgekrieg benötigte. Um 1750 lebten immerhin wieder 20 Juden in München. Ihre Zahl wuchs allmählich wieder.

Anfang des 19. Jahrhunderts war es der mittlerweile gegründeten "Israelitischen Kultusgemeinde München" möglich, eine repräsentative Synagoge in der Westenriederstraße zu bauen, die der Hofbaurat Jean Baptiste Métivier im klassizistischen Stil konzipiert hatte. Besichtigen kann Franks Stadtführungsgruppe das Gotteshaus freilich nicht. Nach der Errichtung der neuen Hauptsynagoge an der Herzog-Max-Straße wurde das Gebäude bereits Ende des 19. Jahrhunderts abgerissen. Die orthodoxen Münchner Juden wiederum wollten lieber in einer eigenen Synagoge Andacht feiern. Diese, die Ohel-Jakob-Synagoge, errichtete der Architekt August Exter in der Herzog-Rudolf-Straße. Der Sakralbau wurde 1892 eingeweiht.

Auch von der orthodoxen Synagoge ist nichts mehr zu sehen, sie ist ebenso wie die prachtvolle Hauptsynagoge von den Nazis zerstört worden. Am Ende der NS-Herrschaft war das jüdische Leben in München so gut wie ausgelöscht - und doch entstand Neues. Die Hauptsynagoge steht wieder im Herzen der Stadt, am St. Jakobs-Platz. Dort hatte Franks Rundgang begonnen, und es sind nur ein paar Schritte bis zu der Ecke im Rosental, an der einst das Kaufhaus Uhlfelder gestanden hatte. Die Uhlfelders waren eine alteingesessene jüdische Kaufmannsfamilie, ihr Kaufhaus war das modernste seiner Art in München, und die Rolltreppe, die sich über drei Stockwerke erstreckte, galt als Attraktion. Beim Novemberpogrom 1938, der sogenannten Reichskristallnacht, wurde das Kaufhaus verwüstet. Max Uhlfelder verschleppten die Nazis ins KZ Dachau, später gelang ihm die Flucht aus Deutschland. Sein Geschäft wurde "arisiert", de facto also geraubt. Uhlfelder musste nach dem Krieg lange prozessieren, um wenigstens notdürftig entschädigt zu werden.