Von Andrea Schlaier

Gady Gronich muss ziemlich viele Fäden in der Hand halten. Eben kommt er aus Aserbaidschan, wo er eine internationale Konferenz für November vorbereitet. Die nächsten Tage hebt er ab nach Malta. Wie oft der 62-Jährige im Jahr zwischen Israel und München hin- und herfliegt - schwer zu zählen. Ein klein wenig ruhiger könnte es für den gebürtigen Israeli Anfang September werden: Dann bezieht die Europäische Rabbinerkonferenz (CER) ihr neues Hauptquartier im Prinz-Ludwig-Palais an der Türkenstraße. Gronich, der in München lebt, ist Geschäftsführer der orthodoxen Vereinigung, die bisher ihren Sitz in London hatte.

1000 Mitglieder zählt die CER, sagt Gronich, vor 67 Jahren wurde sie in England gegründet, um die jüdischen Gemeinden auf dem europäischen Festland nach dem Holocaust wieder zu beleben. Dass der Zusammenschluss orthodoxer Rabbiner jetzt ausgerechnet nach München zieht, in die einstige "Hauptstadt der Bewegung" des Nationalsozialismus, habe einen einfachen Grund: "Wir fühlen uns hier willkommen."

Als die Generalversammlung der Europäischen Rabbinerkonferenz im Mai 2022 in München tagte, habe Ministerpräsident Markus Söder die CER eingeladen, hierher zu ziehen. "Wir arbeiten mit mehreren Regierungen in ganz Europa und auch außerhalb zusammen, es gibt nette Gespräche, Kategorie Handshake. Aber in München empfinden wir eine echte Herzlichkeit", sagt Gronich. Außerdem habe sich die Stadt durch die Ohel-Jakob-Synagoge und das jüdische Zentrum mitten in der City zu einem neuen Kristallisationspunkt für jüdisches Leben in Europa entwickelt.

Etwa 340 Quadratmeter groß ist die Büro-Fläche im künftigen Hauptquartier mitten in der Maxvorstadt. "Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir die passenden Räumlichkeiten gefunden haben", erzählt Gronich. "Es gab mehrere Besichtigungen, aber als manche dann meine E-Mail-Adresse gesehen haben, war das Objekt auf einmal schon vergeben." Die Leute hätten "vielleicht Angst um ihre Sicherheit" gehabt. Jetziger Vermieter an der Türkenstraße ist der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga.

Detailansicht öffnen Neue Büroräume fand die Rabbinerkonferenz im Prinz-Ludwig-Palais an der Türkenstraße. (Foto: Robert Haas)

Das feste Personal, das hier Anfang September einziehen wird, ist eine relativ kleine Verwaltungsgruppe. Außer Gronich sind es acht Mitarbeiter, darunter auch zwei Rabbiner und die Frau von einem der beiden, die sich um Aktivitäten im gemeindlichen Leben kümmern. Diese sollen innerhalb des vom Freistaat geförderten "Zentrums für Jüdisches Leben" erweitert werden. Es gehe um Bildungsangebote ebenso wie um Fragen der Kindererziehung.

Die anderen Mitglieder der Rabbinerkonferenz reisten zu den sieben, acht Tagungen pro Jahr mit jeweils über 500 Teilnehmern an. Gronich spricht davon, "dass es jedes Jahr auch eine Konferenz zu globalen Themen" in München geben soll. Anfang 2024 ist Premiere, dann gehe es um "Werte".

In der politischen Arbeit geht es um Verständnis für orthodoxe Traditionen

Die Organisation sehe sich nicht nur als "Oberrabinat" von Europa, wenn es um die Auslegung religiöser Fragen gehe. Man sei auch zuständig für die Ausbildung der Mitarbeiter in einem Rabbinat, angefangen vom Kantor bis zu den Friedhofsbeschäftigten. "Bei unserer politischen Arbeit in Europa geht es um Themen wie Beschneidung, koschere Schlachtung und das Verständnis für orthodoxe Traditionen", sagt der Geschäftsführer. "Und immer um die Sicherheit von jüdischen Menschen in Europa."

Vergangene Woche haben sich Gronich und sein Team bei den unmittelbaren Nachbarn in der neuen Zentrale vorgestellt und sie aufgeklärt, warum es bestimmte Sicherheitsvorkehrungen geben werde. "Die Polizei hat uns dabei sehr unterstützt." Der 62-Jährige bereitet neben dem Umzug gerade auch die nächste Generalversammlung der Vereinigung vor, die im November im aserbaidschanischen Baku stattfindet. "Vor drei Jahren haben wir auch eine Abteilung eröffnet, in der Rabbiner aus Südafrika, Südamerika, den arabischen Ländern, Kaukasus und Nordafrika vertreten sind." Künftig hält Gronich die Fäden ausschließlich von München aus in der Hand.