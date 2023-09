Der Flieger aus Jerusalem ist kaum in München gelandet, da jagt ein Termin den anderen. Pinchas Goldschmidt ist inzwischen auch in München ein gefragter Mann. An diesem Dienstagabend weiht er den von London nach München verlegten Hauptsitz der Konferenz der Europäischen Rabbiner (CER) an der Türkenstraße ein und eröffnet hier auch das neu gegründete "Zentrum für jüdisches Leben". Der CER-Vorsitzende ist in Zürich geboren und war von 1989 an Oberrabbiner der jüdischen Gemeinde von Moskau. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist er im Frühjahr 2022 nach Israel ausgereist, wo der 60-Jährige seither lebt.