3. Juli 2019, 18:51 Uhr Europäische Charta 67 Schritte zur Gleichstellung

Der Stadtrat beschließt einen umfangreichen Aktionsplan

Es sei schon viel erreicht worden, betont die Leiterin der städtischen Gleichstellungsstelle Nicole Lassal. Gender Mainstreaming, also die Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter, gebe es in München schon seit den Neunzigerjahren. SPD-Stadträtin Bettina Messinger, die die Stadtratskommission zur Gleichstellung von Frauen leitet, erinnert an den Frauenanteil von 48,8 Prozent in den Führungsetagen der Stadt, an das Verbot sexistischer Werbung auf städtischen Flächen. "Wir müssen uns in München nicht verstecken", sagt die Politikerin. Dass trotzdem noch viel geschehen muss, bis alle gleichberechtigt sind, ist im Rathaus weitgehend unstrittig, und so beschloss der Stadtrat am Mittwoch ein umfangreiches Aktionsprogramm zur Gleichstellung von Männern und Frauen. Es geht zurück auf eine entsprechende Europäische Charta, die Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im März 2016 unterzeichnet hat. Das Programm soll die Absichtserklärung nun in konkrete Schritte überführen.

"Das ist ein bedeutender Tag für die Geschlechtergerechtigkeit in Deutschland", freut sich Grünen-Stadträtin Anja Berger. Die 67 Maßnahmen aus dem Aktionsprogramm seien "67 Schritte in die richtige Richtung". Eine "umfangreiche und wirklich gute Liste", wie auch CSU-Stadträtin Sabine Bär findet. Das Paket wurde mit Hilfe der städtischen Referate ausgearbeitet und umfasst Themen wie das "Gender Budgeting", also eine geschlechtergerechte Verteilung des städtischen Budgets, die Förderung von Frauen in Führungspositionen, Dokumentationen, den Ausbau von Frauenhäusern oder eine Vermeidungsstrategie von Angsträumen. Im nächsten Jahr will die Gleichstellungsstelle einen Aktionsplan zum Abbau von geschlechterspezifischer Gewalt vorlegen.