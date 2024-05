Von Katharina Haase

Als vor 25 Jahren, am 19. Juni 1999, 29 europäische Länder die sogenannte Bologna-Erklärung unterzeichneten, war Barbara Lemayr noch gar nicht geboren. Heute ist die 23-Jährige aus Eppan in Südtirol gerade kurz davor, ihren Bachelor in Politikwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) abzuschließen. Acht Semester hat die junge Italienerin dort studiert.