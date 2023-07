Europa in München

Zuerst intellektuell, dann kulinarisch genießen: Am Freitagabend können Literaturbegeisterte ausgewählten Stimmen aus ganz Europa lauschen, die eigene Werke in verschiedenen Sprachen vortragen. Danach besteht die Möglichkeit, bei Tapas und Wein mit den Autorinnen und Autoren ins Gespräch zu kommen. Das Goethe-Institut sowie das französische, das tschechische, das italienische und das spanische Kulturinstitut laden zu diesem Abend, bei dem im Garten des Institut français im Palais Seyssel d'Aix bis in die Dämmerung hinein Lesungen zu hören sind. Erwartet werden unter anderen Autorinnen wie Haska Shyyan, ukrainische Literaturpreisträgerin der Europäischen Union, und Sylvia Fischerová, eine der bekanntesten Stimmen der gegenwärtigen tschechischen Literatur. Kosten kommen nur durch die kulinarische Unterhaltung zustande - der Eintritt ist frei.

Europa im Original, Open-Air-Lesung, Freitag, 7. Juli, 16 Uhr bis ca. 21.30 Uhr, Institut français, Kaulbachstraße 13, www.institutfrancais.de