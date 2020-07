Sie rollen das ganze Jahr durch Europa und plötzlich sind die Grenzen dicht. Was bedeutet das für Lastwagenfahrer? Über beschlagnahmte Maskentransporte und das Virus in den Köpfen.

Von Elisa Schwarz

Wahrscheinlich gibt es keinen hässlicheren Platz in Europa als diesen Rasthof, kurz hinter der slowenischen Grenze. Die Sitzbänke sind aus Beton, es riecht nach Müll, und hinter ein paar Büschen donnern die Autos vorbei. Wer hier reden will, muss rufen. "So schön haben's manche nicht mal im Urlaub", ruft also Andreas.