19. Mai 2019, 17:25 Uhr Demonstration in München Europa: Eine Idee und viele Anhänger

Tausende haben am Sonntagnachmittag am Münchner Odeonsplatz für ein solidarisches, menschlicheres Europa und gegen Nationalismus und Ausgrenzung demonstriert.

Tausende Menschen demonstrieren eine Woche vor der Wahl für ein tolerantes, offenes und vielfältiges Europa. Vor allem der Tod von Flüchtlingen im Mittelmeer und der Rechtsruck treiben die Teilnehmer auf die Straße.

Von Tom Soyer

Ein Europa für alle, ein buntes, vielfältiges Europa - dafür haben sich an diesem Sonntagmittag auf dem Odeonsplatz mehrere Tausend Menschen versammelt. Von der Bühne ruft gerade jemand: "Ein guter Tag für Europa!", und an der Seite, vor der Theatinerkirche, gestikuliert eine Dame im ziemlich bunten Kleid vor einigen Frauen im Ordens-Habit: Die Bunte ist eine bekannte Grüne und genießt es, mit Klerikerinnen einig über Solidarität und europäische Offenheit zu reden, und die Klosterschwestern wiederum finden es schön, mal mit einer prominenten Politikerin wie Claudia Roth über Menschenwürde in der europäischen Praxis des Jahres 2019 zu diskutieren. Die eine kämpft fürs Asylrecht, die anderen haben Mitstreiterinnen unter sich, die Geflüchteten Kirchenasyl gewähren.

Die Grünen-Abgeordnete verabschiedet sich fast entschuldigend wieder zurück "zu meiner Bezugsgruppe", also zu den Grünen. Aber irgendwie scheinen heute alle eine einzige Bezugsgruppe zu sein vor der Feldherrnhalle: Gegen Nationalismus und Ausgrenzung, für ein friedliches Miteinander. "Meine Haltung? Gegen Spaltung!" steht auf Tafeln, oder: "Europa ist die beste Idee, die Europa je hatte".

‹ › Neal Conway: "Mir ist wichtig zu zeigen, dass in Europa nicht nur nationalistische Gedanken aufkeimen, sondern dass wir Europa immer noch für eine tolle Sache halten! Ich verstehe mich als Europäer, nicht als Deutscher oder Italiener oder sonst was. Ich stehe ein für Werte, die Europa vermitteln will. Und da geht es beispielsweise nicht darum, dass Deutschland gegen Griechenland seine Interessen durchsetzt, sondern dass es beiden gut geht und wir den Wohlstand gerecht verteilen."

‹ › Gerhardt Hueck: "Ich bin irgendwas zwischen Bayer und Weltbürger, und das Dazwischen ist wichtig: Ich bin Europäer. Wenn ich sehe, wie sich die Rechten in Mailand zusammenballen, dann will ich zeigen: Die sind nicht die Mehrheit! Europa besteht aus vielen bunten Menschen, die offen sind und europäische Freunde haben, die zu diesem Wirtschafts- und Kulturraum stehen. In Brüssel ist da manchmal noch Luft nach oben, aber die Grundidee steht für mich außer Frage."

‹ › Schwester Karolina Schweihofer, Missionarin Christi: "Ich bin heute hier, weil ich mir auch ein Europa für alle wünsche - offen, frei, solidarisch, nachhaltig und ökologisch. Was mich schockiert und was uns Ordensfrauen sehr nahe geht, ist, dass populistische und rechtsextreme Gruppen christliche Symbole und Bibelstellen verwenden, um für ihre menschenverachtende Politik zu werben. Die Botschaft Jesu ist eine Botschaft der Liebe, des Miteinanders und der Wertschätzung für alle."

‹ › Anke Burgmann: "Ich denke manchmal an das Zitat von Martin Niemöller: ,Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war je kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war je kein Sozialdemokrat. (...) Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.' Ich denke zwar, dass es keine einfachen Antworten in dieser immer komplexer werdenden Zeit gibt, aber man muss diesem Rechtsruck etwas entgegensetzen."

‹ › Mario Fix und Viana Waibel aus Augsburg: "Uns ist wichtig, für Vielfalt einzustehen und ein Statement an die Politik abzugeben. Viele Leute stehen ein für ein offenes Europa, auch für Flüchtlinge, das für Solidarität und mehr soziale Gerechtigkeit steht - und gegen Nationalismus und Rassismus. Die Rechten melden sich in jüngerer Zeit häufig öffentlich zu Wort - das ist der Hauptgrund, warum wir hier sind. Da freuen uns auch die Neuigkeiten aus Österreich." Protokolle: Soy / Fotos: Florian Peljak

Allerdings grassieren da auch ein paar scheußliche Ideen in diesem aktuellen Europa, geschuldet einem "Schulterschluss zwischen rechtem Straßenterror und Justiz". Seefrau Kathrin Schmitt von "Jugend rettet" macht das in ihrer emotionalen Rede deutlich. 14 000 Menschenleben habe das Schiff "Iuventa" gerettet - seit zwei Jahren verrotte es im Hafen von Trapani auf Sizilien, wo es Italiens Behörden festgesetzt hätten. Dem Personal drohten nun "20 Jahre Haft", und das nur, weil sie sich alle gegen ein "Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Mittelmeer" gestemmt hätten. "Aktuell stirbt eine von zehn Personen auf der Flucht im Mittelmeer", so Schmitt, "das Mittelmeer ist die tödlichste Grenze der Welt."

"Seid viele, seid laut - und seid verdammt noch mal unbequem!", ruft sie der Menge zu, die die Polizei anfangs auf 4000 bis 5000 Zuhörer, gegen Ende auf 8000 Teilnehmer und beim anschließenden Demonstrationszug durch die Stadt sogar auf mehr als 10 000 Unterstützer hochrechnet. Die Veranstalter dieser Europa-Kundgebung gegen Nationalismus und Rassismus, die es in gleicher Weise am Sonntag auch in Hamburg, Köln, Leipzig, Stuttgart, Berlin und Frankfurt gibt, sprechen von 20 000 Menschen in München und rund 150 000 Teilnehmern bundesweit. Auch in Augsburg und Nürnberg gab es Demonstrationen für ein tolerantes Europa, zu denen das Kulturbündnis "Die Vielen" aufgerufen hatte.

Am Münchner Demo-Bündnis wirken viele Organisationen und Parteien mit, darunter die Grünen, die SPD und die Linke, aber auch andere Verbände. Am Rednerpult weist beispielsweise Simon Strohmenger von "Mehr Demokratie" darauf hin, dass Europa "leider auch eine Festung ist, mit Videokameras und Stacheldraht", und geißelt den Umgang mit Flüchtlingen in Seenot. Wie bei Seefrau Schmitt zuvor schon setzt es dröhnende Buh-Rufe, als das Thema der ertrinkenden Flüchtlinge angesprochen wird. Zuspruch erfährt auch die Journalistin Laura Meschede, die sich ein feministischeres Europa wünscht. "Frauen bekommen 50 Prozent weniger Rente als Männer", da sei noch Luft nach oben für mehr Gerechtigkeit im Staatenverbund.

Der müsse schon deswegen mehr auf Einigkeit setzen, "weil sich kein einzelnes Land gegen China oder einen durchgeknallten amerikanischen Präsidenten durchsetzen kann", das gehe nur gemeinsam, findet Bayerns Gewerkschaftsbund-Vorsitzender Matthias Jena. "Die rechtsradikalen Abschottungsfanatiker, die vor der Türe des EU-Parlaments stehen, sind keine Option; die lassen Menschen ersaufen - was ist das für ein Menschenbild? Und was diese korrupten Vertreter von Demokratie und Pressefreiheit halten, haben wir gestern in Österreich erlebt. Deshalb zeigen wir klare Kante gegen Rechts!" Bei der Anspielung auf den gerade durch Süddeutsche Zeitung und Spiegel demaskierten österreichischen FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der mittlerweile zurückgetreten ist, brandet Jubel auf. Den erntet auch Rapper Roger Rekless aus München, der von eigenen Erfahrungen der Ausgrenzung als Dunkelhäutiger berichtet. "Rassisten waren immer da, aber sie haben sich lange nicht getraut, das Maul so aufzureißen", sagt er. "Wir sind alle Menschen, die europäische Idee feiert das - wir dürfen die Welt nicht den Nationalisten überlassen!"