6. September 2018, 18:33 Uhr 100 000 Euro Schaden Teure Kettenreaktion nach Sekundenschlaf

Rund 100 000 Euro Schaden - das ist die Bilanz eines Sekundenschlafs, der einen 58-jährigen Münchner am Mittwochfrüh um 3.30 Uhr am Steuer seines Jeeps übermannte. Der Mann war auf der Hackenstraße nach Westen unterwegs, in der Rechtskurve, in der die Brunnstraße beginnt, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, weil ihm nach eigenen Angaben kurz die Augen zufielen. Der Jeep geriet nach links und fuhr dort erst einmal drei Kleinkrafträder um, dann stieß er gegen zwei Bau-Stromkästen und beschädigte eine Kabeltrasse. Als der Fahrer gegenlenkte, musste eine Baustellenabsicherung dran glauben, ehe ein weiterer Stromkasten an der Reihe war. Dann prallte der Jeep gegen einen geparkten Pkw und löste eine Kettenreaktion aus, bei der ein weiterer Wagen und ein Motorrad beschädigt wurden.

Der Jeep musste abgeschleppt werden, der Fahrer blieb unverletzt.