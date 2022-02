Jeder gegen jeden heißt es in dem tragischen Stück "Gier unter Ulmen" von Nobelpreisträger Eugene O'Neill, das Regisseur Evgeny Titov am 5. März als sein München-Debüt auf die Bühne des Residenztheaters bringt. Ort der Tragödie ist eine Farm in Neuengland, die von dem verwitweten Familienvater Ephraim Cabot (Oliver Stokowski) mit eiserner Hand geführt wird. Zwei seiner drei längst erwachsenen Söhne haben die Hoffnung begraben, die Farm von ihrem Vater zu übernehmen und haben sich dem kalifornischen Goldrausch angeschlossen. Nur Eben (Noah Saavedra), der jüngste Sohn, harrt weiter auf der Familienfarm aus. Zwischen ihm, seinem Vater und dessen neuer, viel jüngeren und ebenso ehrgeizigen Frau Abbie (Pia Händler) entwickelt sich eine spannungsgeladene Dreieckskonstellation, in der starke materielle und sexuelle Begierden aufeinanderprallen.

"Gier unter Ulmen", Premiere, Samstag, 5. März, 19.30 Uhr, Residenztheater, Max-Joseph-Platz 1, Karten unter www.residenztheater.de/karten