Was für eine Gabe, die Texte Anderer rhythmisieren, mit Musik anreichern und zu einem neuen Gesamtkunstwerk aus Wort, Bild und Ton werden lassen zu können! Etta Scollo, die in Berlin und der sizilianischen Heimat lebende Sängerin, hat diese Gabe in den vergangenen vier Jahrzehnten oft unter Beweis gestellt, sei es mit der italienischen Cover-Version des Beatles-Songs „Oh Darling“, der Interpretation des Isaac-Hayes-Knallers „Soul Man“ oder mit Variationen von Tom Waits.