"Miese Noten für den Ethikunterricht" vom 28. November:

Es ist schon harter Tobak, was da über den Ethikunterricht an bayerischen Schulen ausgeführt wird. Von Bayern als "Entwicklungsland" ist die Rede, von "katastrophalen Zuständen". Der Unterricht verdiene nur "miese Noten". Den bayerischen Ethiklehrern wird abgesprochen, dass sie auch nur "ein bisschen Ahnung" hätten. Selten ist eine Berufsgruppe so abgewatscht worden wie in diesem Artikel. Richtig ist: Das Fach Ethik für das Lehramt ist an bayerischen Universitäten sehr verspätet eingeführt worden. Richtig ist auch, dass die meisten bayerischen Ethiklehrer bislang "fachfremd" unterrichten.

Die pauschale Unterstellung, sie betrieben ihren Unterricht "ohne Ahnung", müsste aber doch an der Qualität des Unterrichts selbst belegt werden. Denn: Ein abgeschlossenes Philosophiestudium ist für den Ethikunterricht gleichzeitig zu weitgehend und nicht weitgehend genug, wie ein Blick auf den Ethik-Lehrplan zeigen könnte. Wenn es um Themen wie "Werte und Normen", "Autorität und Gehorsam", "Freiheit und Determination", "Glück" oder "Freundschaft, Liebe, Partnerschaft" geht, um nur einige wenige zu nennen, dann spielen hier Fächer wie Psychologie, Soziologie, Humanbiologie, oder Politikwissenschaft mit hinein.

Der Unterzeichnete hat vom Beginn der Siebziger Jahre bis 2010 am Gymnasium das Fach Ethik "fachfremd" unterrichtet wie die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen. Dass in unserer Ethik-Fachschaft Biologen vertreten waren, Germanisten, Historiker, Politologen, Kunsterzieher und Physiker, hat der Qualität unseres Unterrichts aber durchaus gutgetan. Und: Natürlich haben wir uns fortgebildet, nicht nur mit den Angeboten des Kultusministeriums, sondern auch durch den Besuch von Universitätsseminaren und wissenschaftlichen Vorträgen, durch das Studium von Fachbüchern und den gegenseitigen Austausch.

Noch einmal: Natürlich ist die universitäre Ausbildung der Ethiklehrer notwendig. Aber sollte man vor derart vernichtenden Urteilen vielleicht nicht nur bei Philosophieprofessoren, sondern auch einmal bei Eltern, Schülern und sogar - horribile dictu - den Lehrern selbst nachfragen? Karl Kühbandner, Petershausen

Umschichten für Ethikunterricht

Alle Schüler haben Anspruch auf gut ausgebildete Lehrkräfte in jedem Unterrichtsfach ("Miese Noten für den Ethikunterricht", 28.November). Wenn die Zahl der Schüler, die sich für Ethikunterricht entscheiden, innerhalb von zehn Jahren um 100000 zunimmt und die Zahl der Schüler mit Religionsunterricht in derselben Größenordnung abnimmt, dann liegt doch auf der Hand, woher die erforderlichen Mittel kommen können und müssen: Sie brauchen lediglich umgeschichtet zu werden von der Ausbildung von Religions- hin zur Ausbildung von Ethiklehrkräften. Ernst-Günther Krause, Unterschleißheim