Im bayerischen Wissenschaftsministerium gibt es offenbar keinerlei Zweifel an der Unabhängigkeit des neuen Ethik-Institus an der TU München. Man vertraue "selbstverständlich" darauf, dass die von der Uni abgeschlossenen Verträge mit Facebook die "Unabhängigkeit der universitären Forschung sicherstellt", teilte eine Sprecherin des Ministeriums mit. Kooperationen mit Unternehmen unterlägen ausnahmslos und verbindlich dem "TUM Fundraising Code of Conduct", einem Regelwerk für Kooperationen, das sich die Uni selbst auferlegt. Vergangene Woche waren jedoch Dokumente aufgetaucht, die Fragen aufwerfen: Das im Oktober eröffnete Institut für Ethik in der Künstlichen Intelligenz wird von Facebook finanziert, der Konzern hatte dafür 7,5 Millionen Dollar in Aussicht gestellt. Das Geld fließe ohne Auflagen und Erwartungen, hieß es seither. Die hochschul- und wissenschaftspolitische Sprecherin der Grünen, Verena Osgyan, hat daraufhin die Staatsregierung aufgefordert, den Gegenstand der vertraulichen Verträge publik zu machen und die Zusammenarbeit von TU und Facebook zu prüfen. Unklar ist etwa, ob die in Aussicht gestellte Summe tatsächlich "ohne Auflagen" gezahlt werde. Dies bejahte ein Sprecher von Facebook Deutschland auf Nachfrage. Die Schenkung zwecks Einrichtung des Ethik-Instituts sei komplett unabhängig und umfasse keine Forschungsaufträge. Man wolle das Thema Künstliche Intelligenz global voranbringen. Das Institut sei nicht verpflichtet, Facebook über die Auswahl von Projekten oder die Veröffentlichung von Ergebnissen zu berichten.