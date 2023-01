Die Schlagzeugerin Eva Klesse gehört zu den Aufsteigern im deutschen Jazz der vergangenen Jahre. Echo Jazz, SWR Jazzpreis und die Berufung zur ersten deutschen Instrumentalprofessorin für Jazz (2018!, man glaubt es kaum) zeugen davon. Vielleicht noch mehr aber - was zugleich für die stärkere Beachtung des deutschen Jazz in der internationalen Szene spricht - ihre Mitgliedschaft in dem Trio, das nun in der Unterfahrt seine Weltpremiere erlebt: Mit dem in Berlin lebenden dänischen Bassisten Andreas Lang spielt sie da, vor allem aber mit Ethan Iverson, dem amerikanischen Pianisten und Jazz-Vordenker, der bis 2017 der Kultband The Bad Plus vorstand und ansonsten mit US-Größen wie Mark Turner, Larry Grenadier oder Billy Hart spielt. Und der nun mit Klesse und Lang den programmatischen Titel seines jüngsten Albums in die Tat umsetzt: "Every Note Is True".

Ethan Iverson/Andreas Lang/Eva Klesse, Fr., 6. Jan., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94