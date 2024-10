„Die Horrorshow des Benjamin Netanjahu“ war der Titel eines Gastbeitrags, den Etgar Keret vor einigen Monaten für die Süddeutsche Zeitung schrieb. Und als die SZ vor dem traurigen Jahrestag des Massakers der Hamas in Israel kürzlich einen Brief des Schriftstellers an seine Mutter veröffentlichte, stand darin dieses Resümee: „Dieses Jahr hat eine Ewigkeit gedauert und war so wie eine Wüste, und am Ende stehen wir neben einem Leichenberg, ohne auch nur einen Funken der Einsicht oder Hoffnung.“