Von Thomas Becker

Als der SZ-Fotograf beginnt, sein Gegenüber ins rechte Licht zu setzen, tapst ein älterer Herr ins Bild, fragt „Ist das nicht diese nette Moderatorin?“, sagt „Ich will ja nicht stören…“, tut dann genau das. Doch so entspannt, wie Fotograf und Fotomodell sind, darf er natürlich Hallo sagen und Komplimente abladen. Esther Sedlaczek hat in der Früh den Nachwuchs zum Kindergarten geradelt und nun Muße für einen Plausch. Im Bogenhauser Feinkostladen „Marks“ am Kufsteiner Platz ist es ganz schön trubelig - zu laut, um das Gespräch per Handy aufzunehmen? „Sollen wir doch raus gehen?“, fragt sie, „oder ich nehme dein Handy in die Hand, wie ein Mikro. Bin ich ja gewohnt.“